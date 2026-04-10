Жители Волгограда сообщили о взрывах и вспышках в небе
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Волгограда. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали около семи громких взрывов на юге города. По их словам, в небе появились яркие вспышки и отчетливо слышен звук мотора.
Согласно предварительной информации, Волгоград пытаются атаковать украинские беспилотники. Дроны летят на низкой высоте вдоль русла реки Волга.
В настоящий момент официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Со вчерашнего вечера аэропорт Волгограда временно остановил прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА.
