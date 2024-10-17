РИА: Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято

Фото: Минобороны РФ
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Он также подчеркнул терпимость русского народа, но добавил, что в случае окончания этого терпения ответ России будет «быстрым и молниеносным».
Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что обсуждения среди стран НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте. Это, по его словам, изменит характер боевых действий, и Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что послание президента о последствиях ударов по российской территории было «четким и однозначным» и достигло адресатов.
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«Хотя официальных заявлений пока не прозвучало, я уверен, что это решение уже принято, и сейчас ведется проработка механизмов поставки дальнобойного вооружения», — отметил Ганчев.
Он также подчеркнул терпимость русского народа, но добавил, что в случае окончания этого терпения ответ России будет «быстрым и молниеносным».
Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что обсуждения среди стран НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте. Это, по его словам, изменит характер боевых действий, и Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что послание президента о последствиях ударов по российской территории было «четким и однозначным» и достигло адресатов.
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Елена Перлова