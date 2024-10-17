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РИА: Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято

Ганчев: Запад уже принял решение разрешить Киеву удары вглубь России
17 октября 2024, 06:55
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Хотя официальных заявлений пока не прозвучало, я уверен, что это решение уже принято, и сейчас ведется проработка механизмов поставки дальнобойного вооружения», — отметил Ганчев.


Он также подчеркнул терпимость русского народа, но добавил, что в случае окончания этого терпения ответ России будет «быстрым и молниеносным».

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что обсуждения среди стран НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте. Это, по его словам, изменит характер боевых действий, и Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что послание президента о последствиях ударов по российской территории было «четким и однозначным» и достигло адресатов.

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В Харькове поддержали идею вхождения в состав России
Ганчев поддержал идею харьковчан о вхождении региона в состав России
17 октября 2024, 06:08

Фото: Фотобанк Московской области

Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев заявил о поддержке идеи проведения референдума по вопросу присоединения региона к России.
По его словам, мнение жителей должно быть учтено, несмотря на текущее положение.

«Для многих жителей Харьковской области вопрос гражданства не имеет значения. Принятие решения будет происходить не только среди тех, кто уже получил российское гражданство. Есть люди, которые находятся в оккупации, но они также могли бы высказать свою позицию, будь у них такая возможность», — заявил Ганчев в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось о насильной эвакуации жителей региона украинскими силовиками из-за приближения линии фронта. Обязательная эвакуация была объявлена в Купянске под Харьковом. Решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией». Эвакуировать предстоит свыше семи тысяч человек. Их вывезут в Харьков и другие области, резюмировал Синегубов.

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#Харьков
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Четыре украинских беспилотника сбили над Орловской областью
16 октября 2024, 21:48

Фото: iStock/vadimrysev

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурными средствами ПВО была отражена очередная атака ВСУ.

По предварительным данным, в результате работы ПВО и падения обломков летательных объектов никто не пострадал, повреждения инфраструктуры также не зафиксированы. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее эвакуированная жительница приграничного района Курской области рассказала, как танк ВСУ прямо у неё на глазах открыл огонь по её дому. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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MWM: Активное продвижение ВС РФ ставит под угрозу жизненно важные объекты Киева
16 октября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/Diy13

Активное наступление российских войск в Донбассе может создать угрозу для промышленных объектов Киева, которые имеют важное и даже ключевое значение. Этот регион по-прежнему является очень важным для выживания украинской экономики.
Об этом пишут обозреватели американского журнала The Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что такое быстрое и уверенное продвижение подразделений российских Вооружённых сил может свести на нет все усилия киевского правительства и его западных союзников, направленные на сохранение власти у администрации, поддерживающей вступление страны в НАТО.

Авторы материала указывают, что сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой из-за приближения частей ВС РФ к городу Покровску. В результате этого наступления и Покровский горно-обогатительный комбинат, и крупнейшая в стране шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснили авторы статьи.

В заключение обозреватели MWM указывают, что из-за стремительно нарастающего количества поражений ВСУ и быстрого истощения элитного войскового контингента, отправленного в августе в Курскую область, у западных союзников Украины начинает преобладать пессимистичный взгляд на возможность совместного противостояния России.

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#украина
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В Закарпатье на западе Украины женщины пытались перевернуть машину с военкомами
16 октября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Группа женщин в Закарпатье на западе Украины пыталась перевернуть микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) вместе сидящими внутри сотрудниками. После этого они забросали машину камнями.
Соответствующую видеозапись опубликовало в своём телеграм-канале издание «Страна.ua». На кадрах можно увидеть, как около десятка женщин со всех сторон обступают автомобиль ТЦК, стоящий на обочине толкают его и раскачивают, пытаясь повалить на бок. После этого микроавтобус спешно уезжает, а местные жительницы бросают ему вслед камни.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и не раз продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы украинцы призывного возраста не могли уклониться от воинской службе. При этом сотрудники ТЦК регулярно проводят рейды, а в армию зачастую попадают те, кто не годен к службе по состоянию здоровья. На этом фоне часто поступают сведения о противостоянии граждан и военкомов, притом зачастую с нарушением закона с обеих сторон.

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#украина
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«Родственников нет, органы здоровы»: у бойца ВСУ чуть не изъяли органы для продажи
У раненого бойца ВСУ хотели изъять здоровые органы в госпитале Днепропетровска
16 октября 2024, 19:21

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В украинских госпиталях раненым одиноким бойцам ВСУ вводили сильнодействующие лекарственные препараты, чтобы впоследствии изъять у них здоровые внутренние органы и продать. Об этом в своем блоге написал бывший военный летчик, популярный украинский военный блогер Fighterbomber.
Он опубликовал письмо, полученное от своего товарища из Киева, в котором тот описал, что в ВСУ мобилизовали его кума, который вскоре получил легкое ранение. Его привезли в госпиталь в Днепропетровске, выяснили, что у бойца нет близких родственников, и сделали укол «кетамина», чтобы он уснул. Засыпая, украинец услышал разговор врачей.

«Давайте вызовем врача (Пелех Виталий Анатольевич, больница Мечникова) типа родственников нет, органы здоровы!» — пишет автор опубликованного письма.

Далее мужчине сделали еще один укол. Однако в этот момент в медучреждении неожиданно появилась гражданская жена солдата в сопровождении работника киевского госпиталя. Тогда пациента забрали из Днепропетровска. После всех введенных препаратов у 33-летнего военного ВСУ случился инсульт.

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#всу
#ранение
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МО: Группа ударных вертолётов ВКС уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
16 октября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/vadimrysev

Группа ударных вертолётов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М Воздушно-космических сил РФ ракетным уничтожила расчёт артиллерийской установки и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны. В ведомстве также уточнили, что ударная вертолётная группа обеспечивала поддержку наземной группировки войск на данном участке. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли скоординированный ракетный удар по месту расположения пусковой установки. В результате цель была уничтожена.

Кроме того, в ходе выполнения полётного задания экипажи вертолётов, используя полученные от разведки координаты, уничтожили огневые точки и бронетехнику противника, которые были укрыты в лесистой местности приграничья.

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#всу
#вертолёты
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«Вырезали знак Z на груди»: как ВСУ пытают пленных бойцов ВС РФ и что делают с мирными жителями под Курском
Побывший в плену ВСУ боец СВО рассказал об издевательствах и пытках
16 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Diy1

Российский военный побывал в плену ВСУ и рассказал о пытках, которым там подвергался.
Солдат ВС РФ по имени Виктор попал в украинский плен в апреле 2022 года. Он пробыл там полгода, после чего его удалось обменять.

Мужчина рассказал, что во время боя его контузило, и он отстал от своих. Он был уверен, что направляется в нужную сторону, однако вышел на территориальную охрану ВСУ, которая передала бойца морпехам. Те связали его и увезли к реке. По прибытию началась «американская пытка в воде». Связанного военного с перевязанными глазами уронили в воду и начали топить. Обессиленный мужчина едва мог оказать сопротивление, поскольку его топили сразу два морпеха.

Затем его всё же вытащили из воды, но на этом пытки не закончились. Морпехи начали вырезать на теле бойца различные символы, в том числе букву Z. После они сорвали с него нательный православный крестик, вытащили из кармана маленькую иконку и начали втаптывать их в землю. Напоследок его обожгли газовым баллоном.

Спустя некоторое время Виктора привезли в Киев к одному из местных блогеров. Он пытался добыть у бойца компромат на российскую сторону, однако военный отказался ему помогать.


ООН представила доклад о пытках российских военнопленных на Украине


В начале октября Управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад, в котором отмечено, что с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных подвергались пыткам. Большинство актов пыток было совершено в неофициальных или транзитных локациях, в том числе в подвалах, частных домах и гаражах. В частности, такие места удалось выявить в Покровске и Краматорске.


Пытки мирных жителей Суджи бойцами ВСУ


МИД России опубликовало доклад, в котором сказано, что украинские военные сгоняли мирных жителей города Суджа в Курской области в подвалы. Там на них оказывали моральное давление, а также использовали для съёмок незаконно проникшими на территорию России украинскими и зарубежными журналистами.

Также в ведомстве указали на создание концентрационных лагерей для мирных жителей в захваченных населённых пунктах Курской области. Данные сведения были получены от свидетелей и от курского штаба Российского Красного Креста.

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#курская область
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Боевики зомби замечены в рядах ВСУ в Курской области
«Аид»: в рядах ВСУ в Курской области замечены зомби
16 октября 2024, 17:32

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В рядах ВСУ в Курской области служат неубиваемые солдаты. Об этом пишет командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», называя их «зомби».
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно, как российский дрон сбросил снаряд на двух боевиков ВСУ. Взрыв прогремел прямо под ногами одного из украинских военных, после чего он продолжил движение как ни в чем не бывало.

«На службе ВСУ зафиксированы зомби», — написал подписал свой пост «Аид».

Ранее он также сообщал, что боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. «Аид» рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.

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ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ
16 октября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Animaflora

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали жительницу региона 2003 года рождения. Девушка по заданию кураторов с Украины подожгла вышку сотовой связи, а также планировал поджог релейного шкафа около железнодорожной станции.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, девушка через мессенджер установила контакт с представителями украинской стороны. По их заданию за материальное вознаграждение она осуществила поджог вышки связи, для чего привлекла помощников из числа наркозависимых граждан. Кроме того, она собиралась поджечь релейный шкаф у железнодорожной станции в городе Самара. Около станции силовики обнаружили схрон с инструментами для вскрытия железной конструкции, а также горючей смесью.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), а в отношении её помощников — по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Все фигуранты задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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