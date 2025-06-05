Рыльск под огнем: ВСУ нанесли удар HIMARS, есть погибший и пострадавшие
Рыльск Курской области подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. По предварительным данным, украинская армия выпустила две ракеты из систем HIMARS, сообщила пресс-служба.
В результате трагедии один человек погиб, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.
Согласно информации Telegram-канала Mash, удар был нанесен по скоплению людей в переулке Фрунзе и на улице Розы Люксембург. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.
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