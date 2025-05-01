Рынок в Алешках, где погибли мирные жители, атаковали 30 FPV-дронов ВСУ

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Центральный рынок в Алешках Херсонской области атаковали около 30 украинских FPV-дронов, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление зампреда правительства региона Сергея Черевко.
По рынку, в котором в момент атаки находилось много мирных жителей, было нанесено несколько атакующих волн. По предварительной версии, их было четыре.
Напомним, что утром 1 мая ВСУ произвели массированную атаку на центральный рынок в Алешках. В результате произошедшего погибли как минимум семь человек, ещё более 20 получили ранения. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться и дополняться.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.
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Напомним, что утром 1 мая ВСУ произвели массированную атаку на центральный рынок в Алешках. В результате произошедшего погибли как минимум семь человек, ещё более 20 получили ранения. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться и дополняться.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.
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Анастасия Чинкова