«Рискуют потерять возможность»: На Западе предупредили ЕС и Украину
Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если будут игнорировать признаки готовности Кремля к переговорам. Об этом пишет Responsible Statecraft.
Издание утверждает, что хотя Киев и европейские столицы могут не соглашаться с первичными предложениями Москвы, отторжение открытости России в последние месяцы может привести к утрате реальной возможности достигнуть соглашения. Согласно статье, ключевые требования Москвы остались прежними: членство Украины в НАТО неприемлемо, тогда как возможное вступление в ЕС не вызывает возражений.
Россия готова обсуждать гарантии безопасности, но вопрос территориальных уступок пока закрыт — это, тем не менее, создаёт пространство для переговоров, которое не стоит игнорировать.
«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — сказано в материале.
Responsible Statecraft полагает, что откладывание дипломатии и ставка на то, что Россия сама остановит огонь, лишь усугубят положение Украины. Наиболее выгодное соглашение, по мнению авторов, Киев мог бы заключить ещё весной или осенью 2022 года. Сейчас, когда ВСУ испытывают серьёзные трудности на поле боя, ждать более благоприятных условий нельзя. Начало диалога с Кремлем, даже на рабочих уровнях и параллельно с боевыми действиями, рассматривается как в интересах Украины.
Отмечается также, что после визита в Китай российский лидер Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве, одновременно назвав его «исполняющим обязанности главы администрации» и усомнившись в легитимности президентского мандата. Зеленский в интервью ABC отказался от поездки в Москву, но подтвердил готовность к встрече «в любом формате».