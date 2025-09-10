10 сентября 2025, 21:27

RS: При игнорировании России Украина и ЕС рискуют потерять шанс на мир

Фото: istockphoto/makaule

Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если будут игнорировать признаки готовности Кремля к переговорам. Об этом пишет Responsible Statecraft.





Издание утверждает, что хотя Киев и европейские столицы могут не соглашаться с первичными предложениями Москвы, отторжение открытости России в последние месяцы может привести к утрате реальной возможности достигнуть соглашения. Согласно статье, ключевые требования Москвы остались прежними: членство Украины в НАТО неприемлемо, тогда как возможное вступление в ЕС не вызывает возражений.



Россия готова обсуждать гарантии безопасности, но вопрос территориальных уступок пока закрыт — это, тем не менее, создаёт пространство для переговоров, которое не стоит игнорировать.





«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — сказано в материале.