Бойцы ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины

МО: Бойцы ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Минобороны РФ сообщило 10 сентября, что Вооружённые силы ночью нанесли массированный удар высокоточным дальнобойным оружием по предприятиям военно‑промышленного комплекса Украины.



По информации министерства, противник производил и ремонтировал авиационную и бронетехнику. Утверждается о поражении объектов в Ивано‑Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

Ранее сообщалось, что появилось первое фото обстрелянной ВСУ школы-интерната в Ростовской области.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Москва отмечала, что Киев использует террористические методы ведения боевых действий. Враг бьет по объектам гражданской инфраструктуры.

