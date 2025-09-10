ВС РФ ударили по бронетанковому предприятию и авиазаводу ВСУ во Львове
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ОПК во Львове. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южной и юго-западной окраинах города были поражены два стратегических объекта: цеха Львовского бронетанкового завода, где, как утверждается, проводился ремонт и модернизация бронетанковой техники для нужд ВСУ, и цеха Львовского государственного авиационно-ремонтного завода (ЛДАРЗ), в которых производились дроны большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолётов.
Также сообщается, что удары были направлены по другим объектам ВПК в глубине украинской территории, задействованным в обеспечении и восстановлении боеспособности украинской армии.
Минобороны подчёркивает, что атака была высокоточной и направлена исключительно на предприятия, задействованные в ремонте и производстве военной техники, беспилотников и авиации ВСУ. Уничтожение подобных объектов является частью стратегии демилитаризации и ослабления логистики ВСУ.
Читайте также: