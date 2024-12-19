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Родители украинского военнопленного Михаила Смаля, находящегося в плену с начала специальной военной операции, обратились с просьбой к российским властям предоставить их сыну гражданство. Об этом информирует РИА Новости.
Михаил Смаль, 2002 года рождения, служил на Чонгаре и был взят в плен с 24 февраля 2022 года. В интервью РИА Новости мать Михаила, Ольга Смаль, подтвердила его личность, сославшись на единственное письмо от сына, полученное 10 июня 2023 года. Она отметила, что почерк и выражения Михаила подтверждают его авторство.
Супруги Смали, проживающие в селе Стокопани Херсонской области, выразили желание, чтобы их сын вернулся домой к родителям. Ольга Смаль подчеркнула, что они не хотят, чтобы его обменивали, так как это может помешать его возвращению в семью. Родители Михаила уже давно получили российское гражданство и надеются на скорейшее возвращение сына в родное село.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Супруги Смали, проживающие в селе Стокопани Херсонской области, выразили желание, чтобы их сын вернулся домой к родителям. Ольга Смаль подчеркнула, что они не хотят, чтобы его обменивали, так как это может помешать его возвращению в семью. Родители Михаила уже давно получили российское гражданство и надеются на скорейшее возвращение сына в родное село.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова