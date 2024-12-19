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Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы

Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над Российской территорией
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны Российской Федерации предотвратили серию попыток киевского режима осуществить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА, которые пытались нанести удары по объектам на территории России. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью — 36 БПЛА. Также значительное число БПЛА было уничтожено над Брянской (21), Белгородской (14) и Воронежской (6) областями. Кроме того, три БПЛА были сбиты над Курской и Тамбовской областями, а один — над Краснодарским краем.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лнр
#всу
#ракеты
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Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России
19 декабря 2024, 07:44

Фото: iStock/Iryna Imago

Родители украинского военнопленного Михаила Смаля, находящегося в плену с начала специальной военной операции, обратились с просьбой к российским властям предоставить их сыну гражданство. Об этом информирует РИА Новости.
Михаил Смаль, 2002 года рождения, служил на Чонгаре и был взят в плен с 24 февраля 2022 года. В интервью РИА Новости мать Михаила, Ольга Смаль, подтвердила его личность, сославшись на единственное письмо от сына, полученное 10 июня 2023 года. Она отметила, что почерк и выражения Михаила подтверждают его авторство.

Супруги Смали, проживающие в селе Стокопани Херсонской области, выразили желание, чтобы их сын вернулся домой к родителям. Ольга Смаль подчеркнула, что они не хотят, чтобы его обменивали, так как это может помешать его возвращению в семью. Родители Михаила уже давно получили российское гражданство и надеются на скорейшее возвращение сына в родное село.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#гражданство
#россия
#конфликт
#сво
#всу
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Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
Слюсарь: Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
19 декабря 2024, 07:00

Фото: iStock/sommersby

Ночью Ростовскую область атаковали три ракеты и более 30 дронов. Об этом проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты таких городов, как Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.

По его словам, большинство воздушных целей удалось нейтрализовать. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, пожарные продолжают с ним бороться.

К сожалению, в результате падения фрагментов беспилотника один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом; ему была оказана необходимая помощь. Он отметил, что информация о других последствиях на земле будет уточняться.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#военные
#возгорание
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Подполковник Марочко: ВСУ добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника
19 декабря 2024, 06:49

Фото: iStock/Irina Piskova

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ добивают своих сослуживцев в Луганской Народной Республике сбросами с беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА. В районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника», — говорится в сообщении.

Марочко рассказал о случае в районе Лозовой. Трое раненных солдат ВСУ запросили эвакуацию, после чего прилетел украинский беспилотник и добил их.

Подобный случай произошел севернее населенного пункта Загрызово. Украинский боец получил легкие ранения и попытался перебежать на удаленную от ЛБС тыловую позицию. По итогу в него начался вестись «дружественный огонь». Солдат получил ранения несовместимые с жизнью и скончался.

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#всу
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Британские войска могут отправиться на Украину
Times: Британия планирует отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ
19 декабря 2024, 06:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна может отправить солдат на Украину для подготовки ВСУ. Об этом он рассказал журналу Times.
Указывается, что Хили прибыл с визитом в Киев в среду для встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Потенциальную отправку британских военных министр объяснил желанием Великобритании занять новую лидирующую роль в конфликте.

В ходе своего визита Хили отметил, что Соединенное Королевство должно сделать обучение, максимально подходящее потребностям украинских вооруженных сил. Также Умерову передадут план из пяти пунктов, где разъясняются детали усиления поддержки Украины Великобританией в 2025 году.

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#украина
#великобритания
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В Британии рассказали о новом пакете военной помощи для Украины
Reuters: Британия выделит Украине военную помощь на 286 миллионов долларов
19 декабря 2024, 05:55

Фото: iStock/aapsky

Великобритания предоставит Украине военную помощь на 286 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters.
В издании указывают, что в пакет военной помощи для киевского режима войдет оборудование для укрепления Военно-морского флота Украины на сумму в 115 миллионов, а также наземные средства создания ложных целей и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, на 85 миллионов долларов.

К тому же Британия предоставит 32 миллиона на поддержку систем, ранее поставленных на Украину. Для борьбы с беспилотниками Киев получит свыше 1 тысячи систем радиоборьбы на сумму в 49 миллионов долларов. В заключение власти Британии заявили, что расширят возможности Украины в рамках военной подготовки.

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Европа не сможет поддерживать Украину после инаугурации Трампа
19 декабря 2024, 05:05

Фото: iStock/artJazz

Заявления руководства ЕС о продолжении поддержки Украины после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются сомнительными. Об этом заявил венгерский политический эксперт Дьердь Ногради, передает РИА Новости.
Как отметил аналитик, такой сценарий маловероятен из-за пустеющих военных складов в странах Европы. Также Ногради подчеркнул факт того, что денег у ЕС гораздо меньше, чем понадобится для улучшения ситуации на фронте.

Такие заявления начали поступать после слов Трампа о том, что Украина не получит оружия для атаки, а имеющееся у нее американское оружие нельзя использовать против целей на территории России. Ногради уточнил, до инаугурации Трампа Киев продолжит вести сегодняшнюю политику, но после им придется изменить свое отношение касательно прекращения огня.

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#ес
#киев
#сво
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Зеленскому придется изменить свои планы о перемирии после инаугурации Трампа
Зеленский пересмотрит план Орбана о перемирии после инаугурации Трампа
19 декабря 2024, 05:03

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Владимир Зеленский пересмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на венгерского политического эксперта Дьерда Ногради.
По словам эксперта, пока Зеленский не примет предложение Орбана о прекращении огня, но после инаугурации Трампа 20 января ему придется изменить свое решение. Как отметил Ногради, концепции республиканцев и демократов отличаются, в связи с чем Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить.

Также эксперт прокомментировал заявления представителей Киева о том, что прекращение огня случится только после победы Украины на фронте. Ногради заявил, что на это нет никаких шансов.

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Маск раскритиковал проект США о военной помощи Украине
Маск: проект помощи Украине один из худших законопроектов в истории США
19 декабря 2024, 04:28

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Миллиардер Илон Маск выступил с критикой решения властей США о военной помощи Украине. Этим он поделился в соцсети Х.
«Один из худших законопроектов в истории», — написал бизнесмен.

Речь идет о проекте финансирования 12 биолабораторий и очередной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. Свой комментарий Маск написал к сообщению от известного общественного деятеля Джози Глабах о спорных и непопулярных решениях американской администрации.

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ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области
19 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/NiseriN

После атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область были повреждены два жилых дома и шесть автомобилей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как написал Гладков в своем telegram-канале, пострадавшие дома находятся в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. После сброса с БПЛА взрывных устройств в первом помещении выбило стекла, а также поврежден забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. К тому же из-за атаки повреждено пять автомобилей.

Еще одна машина пострадала в хуторе Бабка Валуйского округа. Там после атаки у легкового автомобиля посечен кузов. В посёлке Пятницкое Волоконовского района после детонации дрона повреждение получила кровля сельхозпредприятия. Ущерб атак уточняется.

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#машина
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