Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы

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В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны Российской Федерации предотвратили серию попыток киевского режима осуществить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА, которые пытались нанести удары по объектам на территории России. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью — 36 БПЛА. Также значительное число БПЛА было уничтожено над Брянской (21), Белгородской (14) и Воронежской (6) областями. Кроме того, три БПЛА были сбиты над Курской и Тамбовской областями, а один — над Краснодарским краем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова