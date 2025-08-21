Студент из Африки «Максимка» пошел добровольцем в зону СВО
По данным телеграм‑канала SHOT, уроженец Того по имени Модест отправился в зону СВО. Ему 25 лет; он учился в Саратове.
Полгода назад Модест подписал контракт с Минобороны России и получил позывной «Максим». Во время подготовки он заметно улучшил знание русского языка по сравнению с университетскими годами. На боевые задания пока не попадал; после окончания контракта рассчитывает остаться в рядах ВС России.
Сам он говорит, что ему близка русская культура, и что россияне кажутся ему гениальными.
