Mash: дроны ВСУ атаковали Тульскую область

11 июля 2025, 04:54

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Тульскую область. Об этом сообщает telegram-канал Mash.





Жители региона рассказывают о взрывах в небе и следах, похожих на дроны. Первые звуки были услышаны в районе 2:40 по местно времени.





«Первые звуки услышали приблизительно в 2:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы», — говорится в сообщении.