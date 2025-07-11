Mash: дроны ВСУ атаковали Тульскую область

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Тульскую область. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



Жители региона рассказывают о взрывах в небе и следах, похожих на дроны. Первые звуки были услышаны в районе 2:40 по местно времени.

«Первые звуки услышали приблизительно в 2:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что в регионе прогремело свыше пяти раз. Предварительно, источником взрывов является работа ПВО по вражеским целям. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

На фоне этого стало известно об атаке дронов на Курскую область. Там под ударом оказалась местная АЭС.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0