Родственника Джона Кеннеди заочно арестовали в России

12 августа 2026, 19:36

Внучатого племянника Джона Кеннеди заочно арестовали в Москве за службу в ВСУ

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Конора Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС.