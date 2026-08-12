Родственника Джона Кеннеди заочно арестовали в России
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Конора Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС.
Американца обвинили в наемничестве на стороне ВСУ и объявили в международный розыск. По версии следствия, он действовал инкогнито, находясь в составе интернационального легиона.
Сам мужчина подтверждал, что в октябре 2022 года вернулся с Украины после участия в боевых действиях на Харьковском направлении. По вменяемой статье ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Защита ранее обжаловала решение суда, однако апелляция в закрытом режиме признала его законным.
Конор Кеннеди — внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и внук бывшего генпрокурора страны Роберта Кеннеди. Его отец, Макс Кеннеди, — брат Роберта Кеннеди-младшего, который баллотировался в президенты США и занимал пост министра здравоохранения в администрации нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
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