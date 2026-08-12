Два россиянина нарисовали 45 экстремистских граффити и поплатились свободой
Ярославский областной суд признал двоих местных жителей виновными в государственной измене и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба инстанции на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, мужчины действовали по заданию украинского куратора. В марте 2025 года они подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Гаврилов-Ямском районе. Кроме того, злоумышленники нанесли не менее 45 граффити с символикой запрещенной в России экстремистской организации на жилые и нежилые здания в Ярославле и Гаврилов-Яме.
Россиянам назначили наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима для каждого. Их также обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. После освобождения фигурантов ждет ограничение свободы сроком на 1,5 года.
Ранее сообщалось, что заправочная колонка загорелась на АЗС в подмосковной Электростали из-за 15-летнего мальчика. Школьник совершил поджог по указанию неизвестных, выдавших себя за сотрудников правоохранительных и налоговых органов.
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