Два россиянина нарисовали 45 экстремистских граффити и поплатились свободой

12 августа 2026, 16:11

Два жителя Ярославской области получили 42 года суммарно за госизмену и диверсию

Фото: iStock/OlFedv

Ярославский областной суд признал двоих местных жителей виновными в государственной измене и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба инстанции на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».