Воробьёв рассказал о последствиях падения БПЛА на жилой дом в Ивантеевке
В Ивантеевке городского округа Пушкинский загорелся частный дом на улице Басова. На здание упали обломки сбитого беспилотника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина. Он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики», – написал глава региона в своём ТГ-канале.По словам губернатора, на месте ЧП работают представители экстренных служб – МЧС и полиции, а также волонтёры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия случившегося.