Родственники россиянина-перебежчика пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

26 апреля 2026, 18:06

Мама и бабушка россиянина-перебежчика пострадали при атаке БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на город Шебекино ранения получили мать и бабушка россиянина, который ранее уехал на Украину и вступил в запрещённый в РФ полк «Азов»*. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Пострадавшие — родственницы 29-летнего Ивана. Несколько лет назад он предал семью, уехав на Украину после контактов с вербовщиками из Харькова. Женщинам оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.



В отношении Ивана заочно выдвинули обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащих. По данным Следственного комитета РФ, он стрелял российским военным по ногам.



Год назад в результате удара ВСУ по Шебекино погиб отец Ивана — 56-летний Виктор, который категорически возражал против отъезда сына. Мужчину госпитализировали после обстрела, но спасти его врачам не удалось.



По информации СМИ, после переезда на Украину Иван занимался вымогательством у предпринимателей в Харьковской области, а затем вступил в «Азов»*. С тех пор он ни разу не выходил на связь с родными.



