Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь

Два мирных жителя получили ранения в результате падения обломков БПЛА в Севастополе. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.



Пострадавшими оказались мужчина и девушка. Медики диагностировали у них осколочные ранения.

Кроме того, глава города рассказал о повреждениях трех домов. В двух многоэтажках выбило окна, а в районе Учкуевки пострадала газовая труба.

Налет БПЛА на Севастополь продолжается несколько часов. За это время силы ПВО сбили или перехватили 43 беспилотника в окрестностях города и в акватории Черного моря.

Ранее ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате ранения получили четыре мирных жителя.

