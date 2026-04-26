Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь
Два мирных жителя получили ранения в результате падения обломков БПЛА в Севастополе. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Пострадавшими оказались мужчина и девушка. Медики диагностировали у них осколочные ранения.
Кроме того, глава города рассказал о повреждениях трех домов. В двух многоэтажках выбило окна, а в районе Учкуевки пострадала газовая труба.
Налет БПЛА на Севастополь продолжается несколько часов. За это время силы ПВО сбили или перехватили 43 беспилотника в окрестностях города и в акватории Черного моря.
Ранее ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате ранения получили четыре мирных жителя.
