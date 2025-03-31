Рогов: бойцы ВС РФ подняли флаг России в Разливе

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Российский триколор в Разливе, что у административной границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины подняли бойцы ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя общественной палаты России Владимира Рогова.
«Наши войска подняли российский триколор в Разливе у границы Днепропетровской области. Зачистка этого населенного пункта от боевиков Вооруженных сил Украины фактически завершена», — прокомментировал собеседник журналистам.Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.
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Никита Кротов