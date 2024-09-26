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Рогов: Часть украинских подразделений отступает на западные окраины Угледара

26 сентября 2024, 13:40
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

Значительная часть подразделений Вооружённых сил Украины, обороняющих Угледар, отступает на западные окраины города. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.


В разговоре с РИА Новости он отметил, что украинские военные стараются избегать прямых столкновений с российскими войсками, используя в основном дроны и артиллерию. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее указывал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара свои ударные группы, оказавшиеся в «клещах» российских военных, а ротация подразделений противника фактически невозможна: все логистические пути находятся под огневым контролем ВС РФ.

Рогов, в свою очередь, также отмечал, что одним из основных тактических успехов российской армии на данном участке стало перерезание каналов поставок оружия и переброски живой силы противника в Угледар. По его словам, российскими войсками уже взято под контроль не менее трети территории города.

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#дроны
«Люди закончились»: дезертир из ВСУ рассказал о полном уничтожении своей бригады
26 сентября 2024, 13:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный 56-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Сергей Гнездилов прокомментировал своё решение уйти в самоволку. Его слова приводит MK.RU.
Он рассказал, что его обвиняют в предательстве своего подразделения. Однако предавать там некого, поскольку люди «закончились». Из-за отсутствия ротаций бригада состоит из него, командира и ещё двух подчинённых.

Гнездилов подчеркнул, что осознаёт своё правонарушение, поэтому не пытается оправдываться. Но он объяснил, что решение было вынужденным, поскольку законодательство Украины никак не регулирует этот вопрос.

Сергею удалось пообщаться с народными депутатами и принять участие в неофициальной рабочей группе, которая занимается разработкой одного из законопроектов по данной проблеме.

Он добавил, что Украина не сможет существовать как государство, если не способна мобилизовать достаточное количество людей на фронт.

Ранее боец в своих соцсетях опубликовал пост, в котором публично заявил о намерении уйти в самоволку. Этого он будет придерживаться до тех пор, пока государство не установит чёткие сроки службы или до достижения им 25 лет. При этом он добавил, что в течение пяти лет нёс безупречную службу.

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#государство
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В освобождённом курском селе нашли тело солдата ВСУ в холодильнике
26 сентября 2024, 13:43

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сотрудники российских силовых структур при зачистке освобождённого села в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика. Очевидно, его оставили там бежавшие сослуживцы.
Об этом РИА Новости рассказал представитель силовиков, предоставив соответствующую видеозапись. По его словам, подразделение проводило операцию по зачистке населённого пункта. В подвале одного из домов был обнаружен огромный промышленный холодильник, вероятно, украденный украинцами из какого-то магазина. Открыв его, силовики с удивлением обнаружили внутри труп украинского солдата.

По мнению собеседника агентства, этот факт лишний раз подтверждает, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших. Сослуживцы этого убитого бойца так торопились сами удрать, что бросили тело «побратима» в холодильнике.

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#новости
#всу
#курская область
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Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства
26 сентября 2024, 13:41

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства в рамках программ военной помощи до конца его полномочий. Об этом проинформировало РИА Новости.
«Я поручил министерству обороны направить все его оставшиеся средства на содействие в сфере безопасности, ...которые были выделены на помощь Украине, к концу моего пребывания на посту (президента)», — рассказал он.

Согласно документу, Пентагону разрешено использовать 5,5 миллиарда долларов в рамках инициативы PDA, которая позволяет Киеву получать военное имущество со складов ведомства.

Кроме того, министерство окажет Украине помощь на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Эта программа позволяет закупать новые вооружения и боеприпасы на открытом рынке для Вооруженных сил Украины, включая средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и снаряды.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал работать над планом Б» по поставкам дополнительной военной помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружения
#пво
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ВКС РФ «Кинжалами» ударили по двум опоздавшим на взлёт F-16
26 сентября 2024, 13:05

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Российская авиация из засады нанесла мощный удар гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» по двум американским истребителями F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Отмечается, что оба истребителя, переданные Киеву Нидерландами, опоздали на взлётно-посадочную полосу, поэтому стали мишенями для российских ракет. Также на этом аэродроме остались самолёты Су-24.

В операции по уничтожению украинской авиатехники участвовали два истребителя МИГ-31К, которые после успешно проведённой операции вернулись на запасной аэродром. Поставленная перед ними задача была выполнена в полном объёме.

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#удар
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МО РФ: Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ
26 сентября 2024, 12:37

Фото: istockphoto/NickolayV

Российские войска нанесли удар по ряду военных, энергетических и промышленных объектов на территории Украины. В частности, целью одной из атак был украинский военный аэродром.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. В результате атаки аэродрома была поражена его инфраструктура.

Кроме того, при помощи высокоточного дальнобойного вооружения были поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скопления живой силы и техники противника в 142 районах.

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#инфраструктура
#вооружения
#рф
#украина
#аэродром
#энергетика
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Стало известно, сколько боевики ВСУ потеряли военных в Харьковской области
МО: ВСУ потеряли до 235 военных под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами
26 сентября 2024, 12:28

Фото: istock/Mariia Kokorina

Боевики Вооруженных сил Украины под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами Харьковской области потеряли до 235 военных. Об этом проинформировало Минобороны России.
В сводке российского оборонного ведомства отмечается, что бойцы подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также 113-й бригаде теробороны и 36-й бригаде морской пехоты.

Сообщается, что враг потерял три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также 122 мм гаубицу Д-30.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#взрывы
#сво
#всу
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Ещё один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС РФ
МО РФ: ВС РФ освободили населенный пункт Украинск в ДНР
26 сентября 2024, 12:15

Фото: istock/macky_ch

Российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Тягон рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая. По его словам, в подразделениях катастрофически не хватает людей.

До этого сообщалось, что в Хмельницкой области в городе Староконстантинов прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#сво
#всу
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«Стало горячее»: Волонтёры описали обстановку в Курской области
26 сентября 2024, 11:42

Фото: istockphoto/alexmak72427

Волонтёры, занимающиеся эвакуацией людей в Курской области, описали обстановку, складывающуюся в приграничных районах. По их словам, она стала заметно более напряжённой.
Помогающие выехать мирным жителям добровольцы заезжали в Глушковский район региона, в частности, в посёлок Тёткино, расположенный неподалёку от границы, передаёт ТАСС.

«В населённом пункте и его окрестностях обстановка осложнилась, стало заметно горячее», — сказал в разговоре с агентством руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

По его словам, в этот раз, когда волонтёры приехали в посёлок, чтобы помочь с эвакуацией местным жителям, им порой приходилось ложиться под деревья и в канавы, чтобы укрыться от атак дронов и артиллерийских обстрелов.

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#добровольцы
#эвакуация
#курская область
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В России заявили, что СВО уже давно закончилась
Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков опроверг слухи о попытке попасть на СВО
26 сентября 2024, 11:27

Фото: iStock/razihusin

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что СВО уже давно закончилась. Об этом он сообщил в беседе с RTVI.
Он отметил, что спецоперация уже давно закончилась, но ей на смену пришла «свирепая и беспощадная война» против России, которая нацелена на полное уничтожение страны. И теперь остаётся лишь один вопрос: на каком этапе и в каких масштабах это всё закончится, перерастёт в мировую войну или же завершится в границах бывшего СССР.

Также Стрелков прокомментировал слухи о своей отправке в зону боевых действий. Он отметил, что может отправиться на СВО только при отмене приговора по суду или в случае персонального акта помилования со стороны гравы государства. После добавил, что не собирается призвать свою вину и просить о помиловании.

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#сво
#игорь стрелков
#днр
#война
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