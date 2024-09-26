Рогов: Часть украинских подразделений отступает на западные окраины Угледара

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Значительная часть подразделений Вооружённых сил Украины, обороняющих Угледар, отступает на западные окраины города. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что украинские военные стараются избегать прямых столкновений с российскими войсками, используя в основном дроны и артиллерию. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее указывал, что ВСУ пытаются выводить из Угледара свои ударные группы, оказавшиеся в «клещах» российских военных, а ротация подразделений противника фактически невозможна: все логистические пути находятся под огневым контролем ВС РФ.
Рогов, в свою очередь, также отмечал, что одним из основных тактических успехов российской армии на данном участке стало перерезание каналов поставок оружия и переброски живой силы противника в Угледар. По его словам, российскими войсками уже взято под контроль не менее трети территории города.
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Александр Бойцов