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Рогов: для солдат ВСУ в Курахово начался обратный отсчет

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет. Этим он поделился с РИА Новости.


«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет. У украинский боевиков, находящихся в городе, есть четкое понимание, что долго они не протянут», — заявил Рогов.

Также политик отметил, что сейчас украинская армия отступает к западным окраинам Курахово. Группировка ВСУ пытается закрепиться в районе кладбища и ТЭС. На территории последней уже находится несколько сотен украинских военных. Продвижение армии РФ продолжается, а бои с жилых построек перекинулись на промзону.

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Беженка из ДНР: солдаты ВСУ отказывали жителям в медпомощи при ранениях
20 декабря 2024, 06:45

Фото: iStock/gorodenkoff

По словам беженки из села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике, солдаты ВСУ отказывали в медпомощи жителям Анновки при ранениях. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Как отметила женщина, власти Украины понимали, что мирные жители ждали прихода российских солдат, из-за чего их не обеспечивали медицинской помощью.

Также беженка рассказала историю, когда раненый мирный житель три часа истекал кровью и скончался. Как оказалось, пострадавшего некому было вывезти с опасной территории. Женщина отметила, что в Анновке было много погибших, при этом украинская сторона не собиралась помогать жителям.

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#военные
#солдаты
#днр
#всу
#украина
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Беженец из ДНР: пьяные солдаты ВСУ устраивали перестрелки друг с другом
20 декабря 2024, 05:53

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Житель села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике рассказал о перестрелке пьяных солдат ВСУ. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам сельчанина, он пошел за своим скотом, когда услышал звуки выстрелов. Как оказалось, пьяные украинские солдаты стреляли в друг друга с трех сторон. При этом ВСУ не смутило наличие гражданских.

Как отметил житель, он упал на землю и начал посыпать голову, чтобы ее спрятать. Во время всего была подстрелена корова беженца.

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Рогов: украинские военные массово дезертируют из Курахово
20 декабря 2024, 04:41

Фото: iStock/Olena_Z

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о порядка 70% украинских военных, которые дезертируют при их перебросе в город Курахово. Этим поделились в РИА Новости.
«Желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70% украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово», — заявил Рогов.

Также по словам политика, дезертирство наблюдается среди насильно мобилизованных украинцев. Как правило, они состояли в недавно сформированных подразделениях.

На сегодняшний день российская армия освободила порядка 90% территории Курахово. ВСУ выбиты из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район.

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Волонтер рассказала об ужасах в приграничных районах Курской области
«Лента.ру»: волонтеры спасли группу срочников в болотах Курской области
20 декабря 2024, 03:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

Волонтер Яна Чайкина рассказала о спасении группы срочников, которые прятались в болотах после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Этим поделились в «Лента.ру».
«Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду. Когда их раздели, на них уже начали гнить трусы, потому что они все время прятались в воде», — рассказала Чайкина в своем интервью изданию.

Свою работу Чайкина начала еще в августе. Ее штаб организовал выдачу гуманитарной помощи, а также вывоз людей с территорий под контролем ВСУ.

По ее словам, однажды волонтеры получили от главы Суджанского района бронированный УАЗ «Патриот». На нем они заезжали в саму Суджу. Один автомобиль пришлось оставить в городе.

Также Чайкина поведала об истории одного из волонтеров, чьи родственники остались в приграничных районах. Он посадил в машину свою маму, отчима и несколько бабушек. На обратном пути автомобиль попал под обстрел, в результате чего волонтер получил ранения. К тому же сзади посекло женщин. Отчиму выжить не удалось.

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#всу
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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
20 декабря 2024, 03:03

Фото: iStock/aapsky

На всей территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб правительства региона в своем telegram-канале.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — предупредили в оперативном штабе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ совершили атаку на Ростовскую область с помощью американских и британских ракет. В частности это были шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.

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#опасность
#всу
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Орбан: Венгрия предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны
20 декабря 2024, 02:53

Фото: iStock/Sinenkiy

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — заявил Орбан.

Данный обмен входил в предложение Венгрии о рождественском прекращении огня. В итоге Владимир Зеленский отверг данную инициативу. Глава венгерского МИД Петер Сийярто прокомментировал, что за это Зеленского должен судить украинский народ.

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#всу
#рф
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#плен
#виктор орбан
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Пленный боец ВСУ: был приказ убивать русскоязычных жителей Курской области
20 декабря 2024, 02:18

Фото: iStock/Irina Piskova

Пленный боец ВСУ Григорий Шинкарев рассказал, что командование дало приказ расстреливать жителей Курской области, говорящих на русском языке. Этим поделились в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
«Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех кто на русском языке, тех расстреливать», — заявил украинский военный.

Пленный отметил, расстреливать мирных русскоговорящих жителей являлось приказом. Также он рассказал о жестоком отношении к рядовым ВСУ. По словам Шинкарева, военных забивали палками, когда те не так держали автомат или отказывались стрелять в русских. Были случаи переломов рук и ног. Когда солдаты сбегали, то их отлавливали и расстреливали.

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#солдаты
#всу
#курская область
#сво
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В Пентагоне не знают судьбу миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине
20 декабря 2024, 00:06

Фото: Austin Nooe

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не дал ответа на вопрос о выделенных миллиардах долларов на помощь Украине. Об этом пишут РИА Новости.
«Я изучу ваш вопрос», — заявил Райдер в ходе брифинга.
Журналист пытался узнать у пресс-секретаря, что станет с выделенными деньгами на помощь Украине в том случае, если сегодняшняя администрация не успеет их израсходовать. Как отмечается, после подобного изучения вопроса следует письменный ответ Пентагона.

На данный момент в США осталось около 6,7 миллиардов долларов, которые рассчитаны на военную помощь Киева. В них входит 5,6 миллиарда для отправки имущества со складов и 1,13 миллиарда долларов на новое оборудование. Райдер уточнил, что очередное объявление о новом пакете военной помощи ожидается до завершения срока нынешней администрации.

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#сша
#помощь
#пентагон
#украина
#сво
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Зеленский: Украина не способна жить в состоянии замороженного конфликта с РФ
19 декабря 2024, 22:55

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с РФ, сообщило агентство Reuters.
«Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом», — обратил внимание Владимир Зеленский.

Глава киевского режима оценил способность поддерживать состояние заморозки противостояния с Российской Федерацией. Украинский политик подчеркнул, что в случае прекращения огня речь должна идти о понятном образе окончании конфликта. В ином случае, по мнению Владимира Зеленского, конфликт возобновится вновь.

Ранее Владимир Зеленский панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе, похвалив его за силу. Это произошло в ходе встречи политиков на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Зеленский заявил, что Трамп очень сильная личность. Позднее в беседе с журналистами он выразил желание, чтобы американский президент был на стороне Украины.

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