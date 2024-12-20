Рогов: для солдат ВСУ в Курахово начался обратный отсчет

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По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет. Этим он поделился с РИА Новости.
«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет. У украинский боевиков, находящихся в городе, есть четкое понимание, что долго они не протянут», — заявил Рогов.
Также политик отметил, что сейчас украинская армия отступает к западным окраинам Курахово. Группировка ВСУ пытается закрепиться в районе кладбища и ТЭС. На территории последней уже находится несколько сотен украинских военных. Продвижение армии РФ продолжается, а бои с жилых построек перекинулись на промзону.
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