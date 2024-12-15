Пушилин: войска РФ увеличили темп продвижения в кураховском направлении

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За последние дни российская армия увеличила темпы освобождения Курахово. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин для РИА Новости.
«В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово» — сообщил Пушилин агентству.
Ранее «Радио 1» писало о кураховской администрации, которая не выдавала гуманитарную помощь русскоговорящему населению. Напомним, Курахово дольше всех оставался под контролем украинских вооруженных сил после освобождения Угледара.
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