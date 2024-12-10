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Ситуация на фронтах специальной военной операции остается напряженной: российские войска ведут позиционные бои и успешно продвигаются на ключевых направлениях, таких как Дзержинское, Покровское и Угледарское. Об обстановке на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
Вооруженные силы России продолжают наступление в районах Новоивановки и Дарьина. Противник пытается проводить контратаки малыми группами. В Дарьине украинские войска понесли потери: 15 человек были отправлены на убой, часть из них была уничтожена вместе с немецким танком Leopard. Пленные, сдавшиеся в Плёхове, рассказали о попытках удержания обороны.
За последние сутки противник понес потери в Курской области, составившие около 200 человек. Российская армия проводит стратегически обоснованные операции в приграничных сражениях. Цель — подрезать горловину, чтобы создать для ВСУ крупный Суджанский котел.
Херсонское направление
Операторы беспилотников ВС РФ успешно уничтожили несколько огневых позиций противника. В ответ ВСУ 45 раз обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра. В Новой Каховке произошло попадание в гаражный кооператив, но обошлось без пострадавших.
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Запорожское направление
Здесь продолжаются позиционные бои с активным применением артиллерии и ракет. Основные столкновения происходят на Ореховском участке. В Торецке российские силы постепенно оттесняют ВСУ к северным окраинам. Противник продолжает сопротивление, несмотря на потерю ключевого оборонительного объекта — шахты «Центральная».
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Часовоярское направление
Ситуация аналогична той, что наблюдается в Торецке. Российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения, включая фланги. Противник пытается удерживать свои оборонительные позиции и не допустить прорыва на одном из участков.
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении продолжает меняться. Появились кадры объективного контроля, подтверждающие присутствие российских войск в селе Новотроицкое. Однако детали захвата этой стратегически важной точки остаются неясными. В частности, пока не установлено, каким маршрутом бойцы вошли на территорию животноводческого комплекса, расположенного на южной окраине населённого пункта.
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По предварительным данным, движение российских подразделений могло проходить через балку Сазоновка. Однако этот маршрут представляет собой рискованный и протяжённый путь через открытую местность. Более вероятной кажется версия о заходе войск из недавно освобождённого села Новопустынка, что позволяет выйти на восточные окраины Новотроицкого и далее к животноводческому комплексу
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