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Подготовка «котла» для ВСУ под Суджей, продвижение в Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Ситуация на фронтах специальной военной операции остается напряженной: российские войска ведут позиционные бои и успешно продвигаются на ключевых направлениях, таких как Дзержинское, Покровское и Угледарское. Об обстановке на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


Вооруженные силы России продолжают наступление в районах Новоивановки и Дарьина. Противник пытается проводить контратаки малыми группами. В Дарьине украинские войска понесли потери: 15 человек были отправлены на убой, часть из них была уничтожена вместе с немецким танком Leopard. Пленные, сдавшиеся в Плёхове, рассказали о попытках удержания обороны.



За последние сутки противник понес потери в Курской области, составившие около 200 человек. Российская армия проводит стратегически обоснованные операции в приграничных сражениях. Цель — подрезать горловину, чтобы создать для ВСУ крупный Суджанский котел.


Херсонское направление


Операторы беспилотников ВС РФ успешно уничтожили несколько огневых позиций противника. В ответ ВСУ 45 раз обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра. В Новой Каховке произошло попадание в гаражный кооператив, но обошлось без пострадавших.

Российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его
Российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его


Запорожское направление


Здесь продолжаются позиционные бои с активным применением артиллерии и ракет. Основные столкновения происходят на Ореховском участке. В Торецке российские силы постепенно оттесняют ВСУ к северным окраинам. Противник продолжает сопротивление, несмотря на потерю ключевого оборонительного объекта — шахты «Центральная».

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Часовоярское направление


Ситуация аналогична той, что наблюдается в Торецке. Российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения, включая фланги. Противник пытается удерживать свои оборонительные позиции и не допустить прорыва на одном из участков.



Покровское направление


Ситуация на Покровском направлении продолжает меняться. Появились кадры объективного контроля, подтверждающие присутствие российских войск в селе Новотроицкое. Однако детали захвата этой стратегически важной точки остаются неясными. В частности, пока не установлено, каким маршрутом бойцы вошли на территорию животноводческого комплекса, расположенного на южной окраине населённого пункта.
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили укрепрайон ВСУ, используя только ножи
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили укрепрайон ВСУ, используя только ножи

По предварительным данным, движение российских подразделений могло проходить через балку Сазоновка. Однако этот маршрут представляет собой рискованный и протяжённый путь через открытую местность. Более вероятной кажется версия о заходе войск из недавно освобождённого села Новопустынка, что позволяет выйти на восточные окраины Новотроицкого и далее к животноводческому комплексу

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Стало известно, что требовал Зеленский от Трампа во время встречи в Париже
Bloomberg: Зеленский требовал от Трампа приглашения Украины в НАТО
10 декабря 2024, 09:53

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

В рамках переговоров Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Париже украинский лидер требовал от Вашингтона приглашения Украины в НАТО ради окончания конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Зеленского, вступление страны в Североатлантический альянс крайне необходимо, поскольку Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Он также выразил поддержку идеи пригласить западных военных на территорию Украины, отмечает издание.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем заявил, что от избранного президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Нарышкин: Стратегическая инициатива в спецоперации полностью принадлежит России
Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО, ВСУ - на грани развала
10 декабря 2024, 09:49

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Российская армия близка к достижению целей Специальной военной операции, Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность, а значит, и договороспособность.
«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей», – сообщил глава СВР в интервью российскому журналу «Разведчик».

Также Нарышкин отметил, что на основании данных, которыми располагают спецслужбы постсоветское пространство остаётся приоритетным направлением атак со стороны американских и британских спецслужб.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для ВСУ должно стать обеспечение поставок оружия, вместо снижения минимального возраста мобилизации.

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#сво
#свр
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Зеленский обозначил приоритеты для ВСУ
Зеленский: приоритетом ВСУ должно быть оружие, а не снижение призывного возраста
10 декабря 2024, 09:07

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для ВСУ должно стать обеспечение поставок оружия, вместо снижения минимального возраста мобилизации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По его словам, целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не оружия на складах. Зеленский отметил, что необходимо сосредоточиться на оснащении действующих бригад армии техникой и подготовке персонала для ее эффективного использования.

Он заключил, что Киев не должен компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#возраст
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#нато
#всу
#зеленский
#киев
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Российские военные сообщили о присутствии темнокожих наемников в рядах украинских войск
Российские спецназовцы столкнулись с канадскими наемниками под бывшим Нью-Йорком
10 декабря 2024, 08:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные сообщили о наличии канадских и темнокожих наемников в составе украинских войск, которые были замечены в районах Новгородского и Дзержинска в ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
Командир группы спецназа с позывным «Сыч» рассказал агентству, что их подразделения иногда захватывают украинских боевиков и сталкиваются с иностранными наемниками прямо на позициях. Он отметил, что им приходилось встречаться с канадскими наемниками.

«Да, приходится. Канадские военные, точнее наемники, встречались», — пояснил он.

Другой офицер добавил, что российские военные часто наблюдают через камеры и оптику разведывательных дронов за присутствием среди личного состава ВСУ военнослужащих с внешностью, не характерной для людей из европейских стран или государств бывшего Советского Союза.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
#наемники
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ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова
ТАСС: ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахово
10 декабря 2024, 08:25

Фото: iStock/zabelin

Вооруженные силы Украины пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что ранее противник пытался бежать малыми группами, однако теперь масштаб и частота изменились. Таким образом остатки группировки пытаются вывести, пояснили в силовых структурах.

Отмечается, что в городе остаются очаги сопротивления, в частности, на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Беженец рассказал, что боевики ВСУ оставляют за собой голую землю
Беженец из Раздольного: ВСУ били по дворам, огородам и по домам мирных жителей
10 декабря 2024, 07:12

Фото: iStock/zabelin

Боевики Вооруженных сил Украины при отступлении оставляют за собой «‎голую землю». Об этом информирует РИА Новости.
По словам эвакуированного из поселка Раздольное в ДНР местного жителя, сначала украинские военные целенаправленно стреляли по огородам и дворам, затем по сараям, а позже уже начали обстреливать дома.

Он отметил, что даже когда дом сгорел и остались только стены, боевики продолжали стрелять туда, чтобы выровнять всё, сравнять с асфальтом. По его словам, это делалось для того, чтобы улица была чистой и ровной, без каких-либо построек.

Кроме того, беженец сообщил, что обстрелы велись со стороны поселка Богатырь. Он также отметил, что украинские военные оставляют за собой только голую землю, по приказу Владимира Зеленского. Собеседник агентства попросил скрыть его лицо и изменить голос, так как его семья остаётся на территории Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Во Франции рассказали о безумном плане Макрона и Зеленского по Украине
Филиппо: Зеленский с Макроном ускорят отправку французских войск на Украину
10 декабря 2024, 06:22

Фото: iStock/sb2010

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон стремятся ускорить отправку французских войск на Украину до возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США.
По словам политика в соцсети X (ранее Twitter), это может быть связано с желанием использовать нынешнюю политическую обстановку, созданную сторонниками жесткой линии, чтобы продвинуть идею размещения европейских войск.

«Во взрывоопасной обстановке, созданной «ястребами» во всем мире до прихода к власти Трампа, (...) возможно, что Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — сказал политик.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем упомянул инициативу Макрона по размещению сил на территории Украины до ее вступления в НАТО. Этот шаг рассматривается как способ усилить поддержку Киева, несмотря на политическую нестабильность в Европе и США.

Днем 9 декабря сообщалось, что появилась информация о диалоге с Киевом по возвращению пропавших без вести курян.

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«Продавал за баксы»: стало известно, как житель Раздольного держал солдат РФ в рабстве
РИА Новости: житель Раздольного держал военнопленных РФ в качестве рабов
10 декабря 2024, 05:12

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В поселке Раздольное ДНР местный житель Александр Филахтов удерживал российских военных, попавших в плен, и использовал их в качестве рабов.
Другой эвакуированный местный житель сообщил РИА Новости детали. По его словам, пленные попали к Филахтову в апреле 2022 года после боевых действий и были переданы ему силами ВСУ.

«Приходит: «Да нафиг мне эта земля, заниматься ... Вот он бизнес хороший какой». А пленных тогда взяли, наших, российских. «Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек» … Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели», — пересказал разговор собеседник РИА Новости.
Филахтов также продавал пленных через интернет, получая деньги за выкуп, особенно за чеченцев и адыгейцев.

«Сразу, мгновенно, 2 тысячи баксов, или сколько там, приезжают, выкупают», — говорил источнику агентства Филахтов.
В разговоре с местными Филахтов утверждал, что в случае возвращения российских войск собирался укрепить дом колючей проволокой, чтобы использовать пленных как живой щит.

После штурма Раздольного семья Филахтова сбежала в Днепропетровск. По словам источника, у Филахтова четверо сыновей, двое из которых работали в украинских структурах.

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#всу
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В Запорожской области хотят отстроить село Работино заново
Балицкий: ​поселок Работино уже не восстановить, но его можно отстроить заново
10 декабря 2024, 04:43

Фото: iStock/lusia599

Поселок Работино в Запорожской области, ранее находившийся под контролем ВСУ, оказался практически полностью разрушен в ходе боевых действий. Остались лишь остатки зданий, которые проще снести, чтобы отстроить все заново.
Глава региона Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что восстановление поселка в традиционном смысле невозможно из-за масштабных разрушений.

«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. (...) Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения — построим новый. Потому что слово «восстановление» к этому населенному пункту уже не подходит», — поделился глава Запорожской области.
В будущем планируется обсуждать с правительством РФ вопрос о строительстве нового населенного пункта на месте Работино.

Ранее сообщалось, что российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его.

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