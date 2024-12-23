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Киев направил на оккупированную часть Запорожской области группу пропагандистов для создания фейковых материалов. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов изданию РИА Новости.
«По оперативным каналам стала известно о прибытии в оккупированную режимом Зеленского часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины. Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов», — рассказал Рогов.
Как отметил политик, таким способом киевские власти пытаются поднять боевой дух ВСУ, который стремительно продолжает падать. Группа пропагандистов приехала в город Орехов.
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