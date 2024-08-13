Рогов: Киевские власти вывозят оборудование заводов Запорожья на запад Украины

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Киев активно вывозит оборудование и технику с заводов, расположенных в Запорожье, в западные регионы Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он также добавил, что украинские власти пытаются вывезти на запад страны и рабочие коллективы промышленных предприятий Запорожья, расположенных в подконтрольных Киеву районах. Работникам в ультимативной форме предлагается уволиться или перебраться в западные регионы вслед за перевезённым оборудованием. Причём люди не имеют возможности нормально обустроиться на новом месте, а цены на аренду жилья там запредельные, подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты. В настоящее время около 70% территории региона находится под контролем РФ.
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Александр Бойцов