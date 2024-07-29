В Запорожской и Херсонской областях Росгвардия задержала 25 пособников ВСУ

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В Запорожской и Херсонской областях задержаны 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Задержание производили бойцы Росгвардии.
В пресс-службе подразделения РИА Новости рассказали, что специальные мероприятия проводились на территории нескольких населённых пунктов новых российских регионов. Спецназ Росгвардии, воспользовавшись информацией, полученной от военной контрразведки, задержал и передал сотрудникам МВД и ФСБ 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве ВСУ.
Уже установлено, что четверо из них занимались шпионской деятельностью. Они собирали сведения о расположении и перемещении российских войск и передавали их кураторам из ВСУ. Восемь человек подозреваются в государственной измене. Несколько местных жителей распространяли в сети призывы к совершению террористических актов.
В ходе задержания спецназовцы изъяли огнестрельное оружие, гранаты, фотоаппараты, а также электронные носители информации, где содержались сведения о Вооружённых силах РФ на территории регионов.
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Уже установлено, что четверо из них занимались шпионской деятельностью. Они собирали сведения о расположении и перемещении российских войск и передавали их кураторам из ВСУ. Восемь человек подозреваются в государственной измене. Несколько местных жителей распространяли в сети призывы к совершению террористических актов.
В ходе задержания спецназовцы изъяли огнестрельное оружие, гранаты, фотоаппараты, а также электронные носители информации, где содержались сведения о Вооружённых силах РФ на территории регионов.
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Александр Бойцов