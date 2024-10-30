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Линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что строительство фортификационных сооружений в части региона, контролируемой ВСУ, практически завершено: вторая линия готова на 99,9%, а третью планируется завершить в ближайшие недели.
По его словам, это тактика киевского режима, чтобы от оккупированных ими городов РФ в новых регионах не осталось и следа. Помимо этого, Рогов заявил, что международные организации и западные страны закрывают глаза на то, что боевики продолжают превращать мирное население в живой щит.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Главная линия обороны ВСУ проходит в оккупированных ими городах. Мы видим, что киевский режим собирается в нарушение всех правил ведения боевых действий прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины», — пояснил он.
По его словам, это тактика киевского режима, чтобы от оккупированных ими городов РФ в новых регионах не осталось и следа. Помимо этого, Рогов заявил, что международные организации и западные страны закрывают глаза на то, что боевики продолжают превращать мирное население в живой щит.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова