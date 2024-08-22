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За время проведения специальной военной операции в боевых действиях на стороне Украины принимали участие не менее шести-семи иностранных частных военных компаний.
Об этом, ссылаясь на имеющиеся оперативные данные, сообщил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, кроме американских ЧВК, на Украине появлялись также польские и британские. Через польские, например, легализовались наёмники со всего мира, добавил политик.
20 августа американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в социальной сети фотографию бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Сенатор Волошин, комментируя фото, отметил, что наёмники станут хорошим «обменным фондом», когда попадут в плен. Если раньше не будут ликвидированы.
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