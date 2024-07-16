Рогов: На Запорожском направлении ВСУ откатились севернее Урожайного

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На Запорожском направлении в зоне спецоперации части ВСУ откатились севернее Урожайного. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, что после отступления украинские боевики пытаются перегруппировать свои силы и закрепиться на новых позициях. В настоящее время в тех местах идут бои. Само село российские войска полностью взяли под свой контроль, сейчас там идёт зачистка и разминирование, добавил Рогов.
Сёла Старомайорское и Урожайное находятся на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Украинские войска захватили эти населённые пункты в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено частями Вооружённых сил РФ 10 июня, Урожайное — 14 июля.
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Александр Бойцов