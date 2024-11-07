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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогов: Назначенный Киевом глава Запорожья Фёдоров лечился от наркозависимости

Рогов: Назначенный Киевом глава Запорожья Фёдоров лечился от наркозависимости

Фото: istockphoto/Ariawan Armoko

Фото: istockphoto/Ariawan Armoko

Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Фёдоров в своё время серьёзно лечился от наркотической зависимости. Соответствующие доказательства найдены в архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска.


Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, были обнаружены медицинская карта и выписки, подтверждающие, что Фёдоров неоднократно лечился от болезненного пристрастия к наркотикам в учреждениях по оказанию психиатрической помощи Мелитополя и Бердянска.

Рогов напомнил, что в украинский период Фёдоров занимал должность мэра Мелитополя. А до начала спецоперации именно через военный аэродром в Мелитополе шёл основной наркотрафик на Украине, отметил общественник.

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#аэродром
#карта
#новости
#владимир рогов
#рф
Наёмника из Новой Зеландии будут заочно судить за нападение на Курскую область
07 ноября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/breakermaximus

В суд поступило уголовное дело наёмника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена, обвиняемого во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. Областной суд региона рассмотрит его дело заочно.
В сообщении Генеральной прокуратуры РФ указано, что 36-летний гражданин Новой Зеландии Джордан О'Брайен заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника).

Как установили следователи, новозеландец прибыл на Украину в апреле 2022 года. Там он вступил в наёмническую группировку «Тёмные ангелы» стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. За свою деятельность О'Брайен получал денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей.

В августе наёмник в составе своего подразделения вместе с другими частями ВСУ вторгся на территорию Курской области, где продолжал принимать участие в военных действиях на стороне противника. 20 сентября О'Брайен объявлен в международный розыск.

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#следователи
#ук
#всу
#наемник
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Депутат Верховной Рады обеспокоена пророссийскими настроениями на юге Украины
Депутат Бобровская: жители Одессы и ряда регионов все больше тяготеют к России
07 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/Multipedia

Депутат Верховной Рады Соломия Бобровская выразила серьезную озабоченность по поводу растущих пророссийских взглядов среди жителей Одессы и южных областей Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что регион продолжает демонстрировать высокую степень отстраненности от остальной части страны, несмотря на продолжающийся конфликт.

Бобровская подчеркнула, что «мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах», добавив, что украинцы в этих регионах не получили достаточной поддержки в своей государственнической позиции. Она отметила, что ментальная карта населения южных областей остается неизменной, это создает препятствия для процесса украинизации.

«Настроения, не сказать сепаратизма, а такой отстраненности — они до сих пор существуют, присутствуют и способствуют оторванности от остальной части Украины», — пожаловалась она.

Бобровская также отметила, что в отличие от Полтавы, где изменения возможны, Одесса требует особого подхода и усилий со стороны государства для изменения восприятия и укрепления украинской идентичности.

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#изменения
#конфликт
#одесса
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WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине
07 ноября 2024, 08:02

Фото: istock/Diy13

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа активно обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом информирует Wall Street Journal.
Сообщается, что план включает несколько ключевых пунктов, которые могут существенно изменить текущую динамику конфликта.

Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона. Однако остается неясным, кто именно будет обеспечивать безопасность этой зоны, поскольку один из источников исключил возможность задействования американских войск или контингентов ООН.

Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями, при этом акцентируя внимание на том, что обучение и поддержка украинских военных будут в первую очередь осуществляться европейскими странами. Как отметил один из членов команды Трампа, «мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине».

Эта концепция напоминает ранее озвученные идеи избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, который говорил о необходимости диалога между Россией, Украиной и Европой для достижения мирного урегулирования.

По его словам, эта сделка будет подразумевать, что Россия сохранит контроль над некоторыми бывшими украинскими территориями, вдоль текущей линии фронта будет создана демилитаризованная зона, а украинские войска будут укреплены для защиты от возможного повторного конфликта с Россией. В свою очередь, Москва получит гарантии того, что Украина не вступит в какие-либо альянсы.

Несмотря на активные обсуждения, сам Трамп пока не утвердил конкретный план и, как ожидается, примет окончательное решение после консультаций с ключевыми помощниками.

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#сво
#всу
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#дональд трамп
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ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ под Киевом
Подполье: ВС России нанесли удары по местам временной дислокации ВСУ в Вышгороде
07 ноября 2024, 07:35

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Российские военные нанесли удары по местам временной дислокации Вооруженных сил Украины в Вышгороде. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, рано утром 7 ноября прозвучала серия взрывов. Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, два удара пришлись на места временной дислокации украинских сил, где происходит перераспределение территориальной обороны из разных городов по подразделениям перед отправкой на фронт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
#вс рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 15 БПЛА ВСУ
07 ноября 2024, 07:27

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 15 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четырнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Воронежской областью, один — над территорией Белгородской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области
07 ноября 2024, 06:56

Фото: istock/IherPhoto

Десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

В оборонном ведомстве сообщили, что в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава «Северной» группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и в результате штурма овладели крупным опорным пунктом противника, расположенным в одной из лесопосадок Суджанского района.

Помимо этого, в ходе разведки и доразведки российские военные вскрыли систему обороны и огневые средства Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
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Российский разведчик сообщил о применении ВСУ запрещенного оружия
Разведчик ВС России Кирей: ВСУ используют химоружие под Курахово
07 ноября 2024, 06:48

Фото: istock / andrey shalari

ВСУ применяют на позициях разведчиков Вооруженных сил РФ на Кураховском направлении химическое оружие. Об этом изданию РИА Новости сообщил командир разведроты с позывным Кирей.
«Прилетела емкость с газом. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — заявил военнослужащий.
В настяощее время на Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, крупнейшего населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем украиснкой армии, позволит ВС России продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что на Украине пропали десятки радиоактивных источников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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Офицер ВСУ гордился отправкой на убой семи своих батальонов, заявил пленный
Пленный Николенко: командир с гордостью отправил на «убой» уже семь батальонов
07 ноября 2024, 06:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский военный Владимир Николенко, который добровольно сдался в плен силам РФ в Курской области, поделился с РИА Новости информацией о бездушном отношении командования к солдатам.
Пленный утверждал, что командир батальона ВСУ, которому он подчинялся, послал на «убой» уже семь личных составов и командует восьмым с гордостью. Николенко сказал, что командир принуждал идти в бой даже раненых, проявляя полное безразличие к их состоянию.

Николенко является стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он был мобилизован под угрозой — могли лишить жизни мать. Николенко сдался после того, как попал в окружение.

Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области 6 ноября, но были остановлены, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его мнению, операция завершится успехом: противник будет разгромлен и удастся выйти на госграницу.

Президент России Владимир Путин отметил, что Киев ведет неизбирательные атаки, в том числе удары по гражданским объектам, и пообещал достойный ответ.

В Курской и соседних областях в целях обеспечения безопасности введен режим КТО.

Ранее «Радио 1» сообщало о других откровениях Николенко: о том, как украинские власти врут своим солдатам, и как угрожают им расстрелом за отступление.

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#всу
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«Сдавайтесь, ребята»: Пленный рассказал, как украинцам врут о России
Военнопленный Николенко назвал «чепухой» то, что на Украине говорят о России
07 ноября 2024, 05:30

Фото: istock / Diy1

Данные о РФ и российской армии, которую предоставляют украинцам местные информагенства и пресса, не соответствует действительности. Такое завявление в обращении к военнослужащим ВСУ сделал военнопленный Владимир Николенко.
Николенко является стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады украинской армии. Боец сдался в плен российским войскам, оказавшись в окружении на территории Курской области.

«Сдавайтесь, ребята. Если вы на боевых. Или "тикайте", я не знаю. Что угодно. Еще что хочу сказать. Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают — это все чепуха. Тут (в РФ — ред.) нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену. И я зашел на чужую территорию. За что я себя казню», — сказал РИА Новости военнопленный.
Ранее Владимир Рогов сообщил об активной сдаче в плен бойцов ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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