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Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Фёдоров в своё время серьёзно лечился от наркотической зависимости. Соответствующие доказательства найдены в архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, были обнаружены медицинская карта и выписки, подтверждающие, что Фёдоров неоднократно лечился от болезненного пристрастия к наркотикам в учреждениях по оказанию психиатрической помощи Мелитополя и Бердянска.
Рогов напомнил, что в украинский период Фёдоров занимал должность мэра Мелитополя. А до начала спецоперации именно через военный аэродром в Мелитополе шёл основной наркотрафик на Украине, отметил общественник.
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Александр Бойцов