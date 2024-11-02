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Рогов сообщил об активной сдаче в плен бойцов ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке

Рогов: ВСУ сдаются в плен в Трудовом, Ильинке и Степановке
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Очагов сопротивления ВСУ в населённых пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось, поскольку украинские военные активно сдаются в плен. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил в беседе с ТАСС.


Он подчеркнул, что в настоящее время сдаются в плен бойцы ВСУ, которые не успели убежать с позиций. Такая ситуация наблюдается у населённого пункта Трудовое, который находится на стыке Южнодонецкого и Времевского направлений. Он располагается севернее Богоявленки, продвижение у которого составило порядка трёх километров вглубь.

Два других населённых пункта, где не осталось очагов сопротивления ВСУ, находятся рядом двух с другом – это Ильинка и Степановка. Они располагаются на северном берегу реки Волчьей недалеко от Курахово.

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#днр
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#владимир рогов
ВСУ эвакуировали детей из Селидово под дулом автоматов
02 ноября 2024, 11:21

Фото: iStock/ Konstantin Shashkov

Местный житель Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии насильно эвакуировали детей, когда город ещё не находился под контролем ВС РФ.
«Как это происходило? Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровск», — рассказал очевидец.

Вывозом детей занимались сотрудники правоохранительных органов. Они получали информацию о несовершеннолетних от школ.

Дети, оставшиеся в Селидово, обучались дистанционно. Образовательная организация имела все данные и контролировала местонахождение учеников. Если школьники не уезжали вместе с семьёй, то украинская полиция отслеживала это и вновь предлагала эвакуироваться. При отказе она увозила их силой, отмечает очевидец.

Ещё 29 октября Минобороны сообщило об освобождении Селидово в ДНР.

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#дети
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#вс рф
#минобороны
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Стало известно о скрытой схеме поставки дальнобойного оружия ВСУ
Константинов: Запад по скрытой схеме поставляет ВСУ дальнобойное оружие
02 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/Petrovich9

Западные страны поставляют ВСУ дальнобойное оружие по скрытой схеме. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Отмечается, что все заявления Запада о запретах на предоставление и разрешение использования дальнобойного оружия являются не более чем созданием себе алиби. На самом деле, подчеркнул спикер, партнёры Киева поставляют ему вооружение в разобранном виде, после чего Украина собирает и испытывает его.

При этом парламентарий призвал здраво оценивать существующие угрозы, поступающие со стороны Украины. Власти страны стремятся нанести максимальный урон России, используя при этом все возможные средства.

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#украина
#россия
#всу
#поставки
#вооружение
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Сибига: одна страна выразила желание стать покровительницей украинцев в РФ
02 ноября 2024, 11:07

Фото: iStock/3dmitry

Во время конференции в Канаде одна страна захотела стать державой-покровительницей для помощи «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям», находящимся в России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», — написал Сибига в соцсети Х.

По его словам, в настоящее время Москва отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям». Таким образом, он отметил, что защитить права украинцев, находящихся в России, не представляется возможным.

По данным РБК, стать посредниками выразили желание Южно-Африканская Республика (ЮАР), Ватикан и Катар. Скоро их кандидатуры будут предметно обсуждаться.

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#соцсети
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#вооружения
#юар
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В США предупредили Украину о скорой нехватке военных
NYT: Украина столкнется с серьезной нехваткой солдат через полгода-год
02 ноября 2024, 10:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Уже через 6-12 месяцев Украина столкнется с серьезной нехваткой живой силы в ВСУ. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на чиновников США.
«По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев. После этого она столкнется с их резким недостатком», — говорится в статье.

По словам американских должностных лиц, Украине на сегодняшний день сильнее всего не хватает именно военнослужащих.

Ранее военный эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми сообщил, что активность российских войск в зоне спецоперации резко возросла. Они передвигаются с прежде никогда не наблюдавшимися темпами. Он подчеркнул, что такие высокие темпы продвижения войск, а также возможности российской авиации могут иметь серьёзные последствия для Украины.

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#эксперт
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#всу
#вс рф
#солдат
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Экс-глава Нового Уренгоя Воронов, осужденный за взятку, попросился на СВО
02 ноября 2024, 10:26

Фото: iStock/scaliger

Осужденный за взятку экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал хочет подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Об этом рассказал его адвокат Вячеслав Земчихин, об этом сообщает РИА Новости.
«Мой доверитель, бывший заместитель губернатора ЯНАО Воронов Андрей Валерьевич, являющийся обвиняемым по уголовному делу, ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России», — рассказал Земчихин.

По словам адвоката, его подзащитный является истинным патриотом своей страны и сможет принести больше пользы на поле боя, чем пребывая в СИЗО.

Воронов был арестован в июле текущего года. Следствие установило, что он на посту заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа получил взятку в виде ремонта от представителей организации за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.

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#страны
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#контракт
#сво
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Глава Росгвардии посетил командный пункт под Курском и передал бойцам слова Путина
Золотов посетил командный пункт группировки войск под Курском
02 ноября 2024, 10:15

Виктор Золотов (Фото: сайт Кремля)

Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск и пообщался с бойцами и командирами в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что главнокомандующий прибыл в командный пункт группировки войск Росгвардии, посетил боевых порядки подразделений ведомства и пообщался с военными. Также он заслушал доклад от командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова об обстановке в зоне ответственности, выполнении боевых задач и мерах по ликвидации бойцов ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области.

Кроме того, Золотов проверил ход службы на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения. Там бойцы Росгвардии ежедневно ликвидируют боевиков и военную технику ВСУ, в том числе танки и артиллерию.

Помимо этого Золотов осмотрел вооружение, используемое в боевых действиях, а также проверил условия размещения личного состава и обеспечение его всем необходимым, начиная от продуктов питания, и заканчивая экипировкой и оружием.

В заключение директор Росгвардии передал бойцам и командованию слова благодарности от президента России Владимира Путина за мужество и профессионализм.

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#владимир путин
#сво
#всу
#вс рф
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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Нижегородской областью
02 ноября 2024, 10:02

Фото: iStock/rancho_runner

Над территорией Нижегородской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По сообщениям губернатора региона Глеба Никитина, в результате атаки дрона никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений инфраструктурных объектов.

Глава Нижегородской области выразил благодарность всем специалистам, которые обеспечивают безопасность региона.

Всего за минувшую ночь над российской территорией уничтожено 24 украинских беспилотника. Так, по восемь сбиты над Курской и Брянской областями, три над Орловской областью, ещё два над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.

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#беспилотник
#всу
#украина
#пво
#россия
#нижний новгород
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Российские войска подошли к пригороду Курахово
Рогов: российские войска подошли к пригороду Курахово в западной части ДНР
02 ноября 2024, 09:58

Фото: iStock/ffikretow

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
Накануне Рогов сообщил, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении, севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. На этом участке произошло обрушение линии фронта противника.

Рогов сообщил, что армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Он отметил, что войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.

По его словам, в трех населенных пунктах проходит операция по зачистке и подавлению последних оставшихся очагов сопротивления со стороны ВСУ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Зачистка Курской области, продвижение к Курахово, бои за Часов Яр: последние новости СВО
02 ноября 2024, 09:45

Фото: iStock/Diy1

Операция российских Вооруженных сил по уничтожению группировки боевиков ВСУ на территории Курской области продолжается. Противник несет потери среди личного состава и техники. На Краснолиманском направлении ВС РФ удалось занять половину села Торское. В районе Часова Яра развернулись активные бои. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Активная зачистка идет в курском приграничье. В том числе у села Крупец, где ВСУ оборудовали опорные пункты прямо в жилых домах, пытаясь там закрепиться, но наши военные не позволили этого сделать.

Подразделения «Север» российской армии нанесли удары по боевым соединениям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, а также 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, и 36-й бригаде морской пехоты Украины. Также пострадали части 112-й, 129-й и 103-й бригад так называемой «теробороны» Киева, которые оказались на российской территории. Бои продолжаются в районе населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка, Плехово, Дарьино и Николаево-Дарьино.

Украинские силы пытались контратаковать в районе Новоивановки и Плехово, понеся потери в количестве около 50 человек убитыми и ранеными. В ходе боёв ВСУ лишились двух бронемашин и одного автомобиля. Один из солдат принял решение сдаться в плен.


Донецкое направление


Подтверждено освобождение Новоукраинки и Шахтёрского в Донецкой Народной Республике. Также флаг России поднят в Степановке и Ильинке. В настоящее время Максимовка переходит под контроль Вооруженных Сил РФ. Войска постепенно продвигаются к Курахову, освобождено село Трудовое. С севера украинские силы оставили Кременную Балку.

Кроме того, была освобождена Леонидовка, расположенная недалеко от Торецка.


Кураховское направление


На Кураховском направлении российские войска продолжают активные боевые действия. Аналитики предполагают, что вскоре ВСУ могут оставить небольшие населённые пункты и отступить к Славянску, Краматорску, Константиновке и Покровску. Эти города, вероятно, станут крепостями, где развернётся основная часть битвы за Донбасс.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Сватово-купянское направление


На Краснолиманском направлении удалось занять половину села Торское, что позволило выйти к берегу реки Жеребец. Если российским подразделениям удастся переправиться через реку и освободить населенный пункт Заречное, расположенный рядом с Торским, это откроет прямой путь на Красный Лиман.

В районе Северска, где российские войска на прошлой неделе зашли в тыл белогоровской группировке противника, наблюдается тактическая пауза, вероятно, вызванная неблагоприятной погодой. Существенных изменений на линии фронта в этом секторе не зафиксировано.

По данным пресс-службы группы войск «Запад», за прошедшую неделю потери противника составили до 3 080 человек личного состава, 7 бронеавтомобилей, один танк, два БТР, пять БМП, 16 буксируемых артиллерийских орудий, три самоходные артиллерийские установки, одну РСЗО и 28 автомобилей.


Часовоярское направление


На этом участке фронта не произошло значительных изменений. Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, где противник укрепил свои позиции и перебросил необходимые ресурсы. В частности, здесь действуют наиболее подготовленные группы операторов FPV-дронов.
«Если на других участках фронта противник использует дроны, работающие на частотах 700–800 герц, то в Часовом Яре они функционируют на частотах 300–400 герц. Это делает наши средства радиоэлектронной борьбы менее эффективными, что позволяет противнику оказывать серьезное сопротивление», — отмечает военный эксперт Алексей Живов в интервью «БИЗНЕС Online».

По данным группы войск «Юг», за прошедшую неделю потери противника составили до 4 440 человек, три бронеавтомобиля, один танк, две БМП, три БТР, 25 буксируемых артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки, одну РСЗО и 30 автомобилей.


Красноармейское (Покровское) и Дзержинское (Торецкое) направления


Этот участок фронта остается одним из самых активных. Бои в Дзержинске (Торецке) также стабильны: противник сосредоточил значительные силы и ведет борьбу за каждую многоэтажку.

На данный момент туда постоянно перебрасываются наиболее боеспособные части, включая 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Зафиксированы небольшие успехи под Гродовкой в направлении Красноармейска (Покровска), под Новгородовкой, освобождено Селидово и село Вишневое. Также удалось продвинуться западнее Цукурино и частично занять село Новодмитровка, а южнее освободить Горняк, Кураховку и небольшую деревню Александрополь.

По Харькову нанесли ракетный удар
По Харькову нанесли ракетный удар

Фактически действия на этом участке направлены на создание двойного окружения вокруг крупного населенного пункта Курахово, северная часть которого упирается в водохранилище. Освобождение этого населенного пункта позволит соединить фронты группировок «Центр» и «Восток».

По данным пресс-службы министерства обороны, потери противника за прошедшую неделю составили до 3 245 человек, 12 бронеавтомобилей, одну БМП, три БТР, 29 буксируемых артиллерийских орудий и 17 автомобилей.

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