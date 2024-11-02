Рогов сообщил об активной сдаче в плен бойцов ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Очагов сопротивления ВСУ в населённых пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось, поскольку украинские военные активно сдаются в плен. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящее время сдаются в плен бойцы ВСУ, которые не успели убежать с позиций. Такая ситуация наблюдается у населённого пункта Трудовое, который находится на стыке Южнодонецкого и Времевского направлений. Он располагается севернее Богоявленки, продвижение у которого составило порядка трёх километров вглубь.
Два других населённых пункта, где не осталось очагов сопротивления ВСУ, находятся рядом двух с другом – это Ильинка и Степановка. Они располагаются на северном берегу реки Волчьей недалеко от Курахово.
Читайте также:
Зачистка Курской области, продвижение к Курахово, бои за Часов Яр: последние новости СВО
Российские войска подошли к пригороду Курахово
Newsweek: Российские войска на Донбассе наступают ранее не отмеченными темпами
Анастасия Чинкова