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Киевские власти скрывают реальные потери, понесённые в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи. Однако по официальным данным на заводе погибло шесть человек. Ранения получили 22 человека. По словам Рогова, в цеху, по которому был нанесён удар, производились комплектующие и авиационные двигатели для ударных дронов. Все пострадавшие работали на военном производстве.
В настоящее время производится подсчёт потерь, понесённых в результате атаки. Украинские власти тщательно отслеживают информацию и стараются не допустить малейшей утечки данных, подчеркнул общественник. По его словам, Киев контролирует, чтобы нигде не размещались фото и видео из этого цеха.
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