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Рогов высказался о новой тактике ВС РФ в зоне СВО

Рогов: новая и усовершенствованная тактика ВС РФ заставляет ВСУ бросать позиции
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Усовершенствованная тактика ВС РФ на фронте обращает боевиков ВСУ в бегство, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Усовершенствованная тактика действий наших войск на линии боевого соприкосновения во время наступления нашей армии приводит к тому, что боевики ВСУ, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции», — прокомментировал чиновник.
Рогов добавил, что бойцы ВС РФ не пользуются ударами в лоб, а обходят противника с фланга. ВСУ в свою очередь бегут, бросая даже технику и все прочее.



«Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов», — резюмировал собеседник агентства.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, с целью денацификации и демилитаризации республики.

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Эксперт предположил, кто мог быть в составе напавшей на Брянщину ДРГ ВСУ
Бывший офицер СБУ Прозоров: в ДРГ ВСУ могли быть наемники из натовских стран
03 ноября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/dk_photos

В составе напавшей на Брянщину диверсионной группы ВСУ могли быть наемники из стран блока НАТО. Такое предположение в беседе с РИА Новости сделал бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«…Все спецподразделения НАТО воевали вместе в Афганистане и Ираке, и они действительно умеют находить общий язык. Поэтому составить из них сборную солянку – в этом ничего нового и ничего сверхъестественного, они действительно умеют работать вместе», — сказал Прозоров.
Он добавил, что напавшую на Брянскую область группу формировали на базе Интернационального легиона украинских боевиков, входящего в в/ч А-2249 ВСУ.

«Это для них с 2022 года вполне рабочая ситуация», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о новой тактике ВС РФ в зоне спецоперации на Украине, и как на нее реагируют боевики ВСУ.

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Спасший Поддубного мужчина вывез прятавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области
Прятавшихся от дронов ВСУ курян вывез мужчина, помогавший Поддубному
03 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/NiseriN

Жители Курской области бежали от ВСУ через речку, а потом вынуждены были лежать в муравейниках, чтобы спастись от украинских беспилотников. В итоге их вывез мужчина, который в августе помог раненому военкору Евгению Поддубному.
Историю спасения курян рассказала эвакуированная жительница в ходе допроса у военных следователей в качестве свидетеля. Об этом пишет РИА Новости.

По словам женщины, украинские военные убили нескольких мирных жителей прямо на глазах у их родственников, которые после произошедшего решили бежать. Они пробирались через речку, все порезанные осокой. Затем они прятались за муравейниками, когда над ними прошла автоматная очередь и кружил дрон. После их спас мужчина, который в августе подобрал раненного военкора Поддубного.

Напомним, что российский корреспондент был ранен в Курской области 7 августа. Его автомобиль был атакован украинским дроном. Тяжёло раненный Поддубный смог самостоятельно выбраться из разбитой машины и поймать попутку. После выписки из больницы он выразил желание встретиться с людьми, которые спасти ему жизнь, чтобы поблагодарить их и пожать им руку.

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В России назвали основную цель Зеленского
Зампред Совбеза Медведев: цель Зеленского набить карманы и удержаться у власти
03 ноября 2024, 11:13

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Цель Владимира Зеленского быть у власти как можно дольше, набивая при этом карманы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами RT.
«Значит, задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит. Потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, — я не имею в виду еще поставку оружия, но и деньги в бюджет Украины, — ну мы же понимаем, как они расходуются», — прокомментировал российский политик.
Также Медведев считает, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине.

«…Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — резюмировал зампред.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, чего потребовали от ФРГ, и как это связано с Украиной.

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ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР на краснолиманском направлении
ТАСС: несколько взводов ВСУ попали в окружение в районе села Терны в ДНР
03 ноября 2024, 11:13

Фото: iStock/Olena_Z

Группа украинских боевиков попала в окружение в районе села Терны в Донецкой народной республике на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно информации агентства, в настоящее время в населенном пункте идет зачистка. Уточняется, что речь идет о нескольких взводах противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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От правительства ФРГ потребовали разъяснений из-за сообщений о немецких военных на Украине
В бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
03 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/macky_ch

Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от кабмина разъяснений данных о пребывании солдат ФРГ на Украине. Об этом пишет «Лента.ру».
«Пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — говорится в обращении парламентариев.

Согласно информации издания Business Insider, немецкие солдаты могли находиться в Киеве в течение нескольких месяцев летом этого года в рамках реализации миссии Североатлантического альянса (НАТО) по содействию безопасности и тренировке военных для Украины.

Депутаты призвали кабмин ФРГ предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение боевых действий и остановить украинский конфликт.

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В России допустили применение списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО
03 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/3DSculptor

В России допустили возможность применения списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зоне СВО. В настоящее время специалисты проводят соответствующие испытания технологии, рассказал в беседе с ТАСС неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.
Отмечается, что телеметрическая информация успешно проходит через канал связи. По словам собеседника агентства, испытываемая технология является достаточно дешёвым способом получения спутниковой связи для обеспечения работы средств РЭБ, находящихся на линии боевого соприкосновения.

Также источник добавил, что радиолюбители используют списанные спутники НАТО, продолжающие находиться на орбите, чтобы обмениваться голосовыми сообщениями. Российские специалисты, в свою очередь, нашли способ использования данного канала для цифрового общения.

В настоящее время проводятся испытания систем для их дальнейшего использования военными в зоне СВО. Хорошо сориентированная спутниковая антенна поможет в условиях, когда РЭБ глушит наземную связь, поскольку она не будет подвергаться радиоэлектронному воздействию.

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В Турции назвали необходимое условие урегулирования конфликта на Украине
МИД Турции: конфликт на Украине нужно урегулировать на основе ее целостности
03 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/naumoid

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования вооруженного украинского противостояния. Об этом информирует Hürriyet.
По словам Фидана, у Турции «особенные отношения» как с РФ, так и с Украиной. Министр отметил, что Анкара не отказывается выслушивать их.

Фидан выразил мнение, что «обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте». Поиски точек соприкосновения между Москвой и Киевом продолжаются, заключил дипломат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#рф
#турция
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В США выступили со срочным требованием к Украине
NI: Украине следует поскорее начать переговоры вместо очередных поставок оружия
03 ноября 2024, 08:49

Фото: iStock/ValleraTo

Украине вместо постоянных требований о западной поддержке необходимо начать вести переговоры с Россией по решению конфликта. Об этом информирует National Interest.
Аналитик журнала Харрисон Касс отметил, что сторонники новых поставок оружия ВСУ не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. По его словам, ход боевых действий свидетельствует о том, что у Киева отсутствуют шансы улучшить свое положение.

Аналитик добавил, что ни один новый пакет помощи западных союзников не сможет изменить тяжелое положение Украины на линии боевого соприкосновения. По этой причине Киеву «следует настойчиво добиваться мира», заключил Касс.

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Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт на Украине
Медведев: Трампа при попытке остановить войну может ждать судьба Кеннеди
03 ноября 2024, 08:31

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, то его может ждать судьба Джона Кеннеди. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Согласно мнению Медведева, республиканский политик будет вынужден соблюдать все системные правила.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — написал зампред Совбеза России.

Напомним, Дональд Трамп многократно выражал готовность завершить украинский конфликт, если вновь займет пост главы Соединенных Штатов. По его словам, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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