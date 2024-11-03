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Усовершенствованная тактика ВС РФ на фронте обращает боевиков ВСУ в бегство, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Усовершенствованная тактика действий наших войск на линии боевого соприкосновения во время наступления нашей армии приводит к тому, что боевики ВСУ, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции», — прокомментировал чиновник.Рогов добавил, что бойцы ВС РФ не пользуются ударами в лоб, а обходят противника с фланга. ВСУ в свою очередь бегут, бросая даже технику и все прочее.
«Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов», — резюмировал собеседник агентства.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, с целью денацификации и демилитаризации республики.
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Никита Кротов