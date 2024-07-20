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Депутаты Верховной рады Украины, реагируя на информацию об огромном количестве погибших и пропавших без вести солдат ВСУ, наконец захотели узнать, в чём суть этой многомесячной операции. По данным Минобороны РФ, в этом районе пропали без вести как минимум 788 украинских боевиков.
О пропаже солдат ВСУ рассказал «МК» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинским властям пришлось признать потери под Крынками, так как люди чувствуют правду и врать им о «двух погибших и трёх легко раненных» стало уже просто невозможно. При этом цифры потерь всё равно называются в разы меньше реальных, подчеркнул Рогов.
Он отметил, что, по словам одного из пленных, командование ВСУ предпочитает признавать погибших пропавшими без вести, чтобы не тратить ресурсы на эвакуацию тел с поля боя, а также сэкономить на выплаты, полагающиеся родственникам убитых.
По словам Рогова, Крынки стали для Зеленского неким фетишем по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. Ему необходимо было что-то предъявить Западу, чтобы выбить дополнительные миллионы долларов помощи, и он заплатил за это тысячами жизней украинцев, заключил эксперт.
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Он отметил, что, по словам одного из пленных, командование ВСУ предпочитает признавать погибших пропавшими без вести, чтобы не тратить ресурсы на эвакуацию тел с поля боя, а также сэкономить на выплаты, полагающиеся родственникам убитых.
По словам Рогова, Крынки стали для Зеленского неким фетишем по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. Ему необходимо было что-то предъявить Западу, чтобы выбить дополнительные миллионы долларов помощи, и он заплатил за это тысячами жизней украинцев, заключил эксперт.
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Александр Бойцов