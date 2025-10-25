Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих» заявил, что Франция в ближайшее время поставит Киеву дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
По словам Рогова, уже после первого использования поставленных Украине истребителей один из них потерпел крушение из-за технической неисправности. Что касается французских ракет ПВО Aster, то они не смогут существенно повлиять на ситуацию, так как российские системы способны их обходить, отметил он.
Рогов также выразил сомнение в надежности Франции как гаранта безопасности для Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
