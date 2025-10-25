Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ

25 октября 2025, 17:00

Фото: iStock/TebNad

Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.