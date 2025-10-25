Власти Киева сообщили о пожарах в городе
В Киеве начались пожары. Об этом в своем блоге сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, пожары возникли в Дарницком и Деснянском районах на левом берегу Днепра. Глава города уточнил, что горят незаселенные здания.
В ночь на 25 октября украинские СМИ сообщили о взрывах на фоне предупреждения о воздушной тревоге. Дополнительных подробностей не предоставили.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
