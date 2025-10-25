Власти Киева сообщили о пожарах в городе

25 октября 2025, 11:24

Мэр Киева Кличко: пожары вспыхнули в Дарницком и Деснянском районах

Фото: iStock/grafoto

В Киеве начались пожары. Об этом в своем блоге сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.