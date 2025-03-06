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Рогов назвал заявление Макрона о России политической и человеческой подлостью

Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное накануне, политической и человеческой подлостью, пишет РИА Новости.
«Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — считает Рогов.

Он уверен, что Макрон нацелен не на защиту Киева, а просто хочет помешать усилению мировых позиций президента США Дональда Трампа и не допустить переговоры между Вашингтоном и США.

Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

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Марочко: Российской армии удалось продвинуться в Харьковской области
06 марта 2025, 06:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска смогли продвинуться на ряде участков в Харьковской области. Об этом он рассказал РИА Новости.
«В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное», — поделился эксперт.

Марочко отметил, что на некоторых участках солдаты ВС РФ смогли вклиниться в оборону ВСУ на глубину в один километр. Эти действия позволили российским войскам увеличить подконтрольную территорию двуреченского плацдарма. Общая ширина фронта на данном участке превышает 10 километров.

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Госсекретарь Рубио: украинский конфликт это прокси-война между США и Россией
06 марта 2025, 06:03

Фото: iStock/Waldemarus

Американский госсекретарь Марко Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией. Об этом он заявил в своем интервью телеканалу Fox News.
«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть завершен.

Ранее «Радио 1» писало о намерении Франции и Великобритании подготовить план урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни. К тому же страны надеются нормализовать отношения между Киевом и Вашингтоном после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля.

Для начала Лондон и Париж хотят внести в план краткосрочное прекращение огня. Уже после страны будут требовать более широкие гарантии безопасности. Власти Франции и Великобритании понимают, что этого нельзя будет достигнуть без Трампа.

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Депутат Рады анонсировал перемирие с Россией
Депутат Рады Дубинский: Зеленский приедет в США для подписания перемирия с РФ
06 марта 2025, 05:07

Фото: iStock/sb2010

По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США для заключения перемирия с РФ. Об этом политик заявил на своем YouTube-канале.
«Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время», — рассказал Дубинский.

По мнению депутата, заключение перемирия произойдет на условиях России. Требования Великобритании и Франции не будут соблюдены, так как они выгодны исключительно украинской стороне.

Дубинский отметил, что на встречу с Зеленским президент США Дональд Трамп может отправить своих представителей, при этом сам присутствовать на переговорах не будет. В числе кандидатов оказались министр финансов Скот Бессент и вице-президент Джей-Ди Вэнс.

На сегодняшний день Александр Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Беженец из Курахово: Украинская армия угрожала жителям расстрелом их семей
06 марта 2025, 04:17

Фото: iStock/Olena_Z

По словам беженца из Курахово в ДНР, украинские солдаты угрожали жителям города расстрелом их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы же никогда для них своими не были. Вот смотрите, как они объясняют: «Вы хорошие люди, да! И все. Мы все равно вас поубиваем и ваши семьи!», — поделился с агентством беженец.

Житель не стал раскрывать свое имя по причинам безопасности. У беженца остались родственники на подконтрольной киевским режимом территории.

Мужчина отметил, что вышеописанные события происходили еще до прихода российской армии в Курахово. Собеседник отметил, что один из бойцов ВСУ пообещал убить собственного брата, так как тот проживает в Донецке.

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Франция и Британия хотят подготовить мирный план по Украине в ближайшие дни
06 марта 2025, 01:04

Фото: iStock/3dmitry

Великобритания и Франция надеются в течение следующих нескольких дней разработать мирный план по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах
«Мы рассчитываем свести этот план воедино в течение дней, а не недель», — поделился с агентством источник.

По словам другого собеседника издания, чиновники хотят нормализовать напряженные отношения между США и Украиной. Все предложения будут представлены американскому президенту Дональду Трампу.

В агентстве пишут, что на начальном этапе Лондон и Париж хотят предложить введение режима прекращения огня на короткий срок. После дипломаты рассчитывают потребовать более широкие гарантии безопасности. Во Франции и Великобритании признают, что это может обеспечить исключительно американская сторона.

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