Рогов назвал заявление Макрона о России политической и человеческой подлостью

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Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное накануне, политической и человеческой подлостью, пишет РИА Новости.
«Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — считает Рогов.
Он уверен, что Макрон нацелен не на защиту Киева, а просто хочет помешать усилению мировых позиций президента США Дональда Трампа и не допустить переговоры между Вашингтоном и США.
Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.
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