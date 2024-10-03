Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты как прикрытие для поставок западного оружия. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла испытания в полете.
По его словам, украинские военные конструкторы за последние десятилетия не разработали ничего нового и, в лучшем случае, лишь модифицировали советские ракетные комплексы, что стало пределом их возможностей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», — сказал он.
По его словам, украинские военные конструкторы за последние десятилетия не разработали ничего нового и, в лучшем случае, лишь модифицировали советские ракетные комплексы, что стало пределом их возможностей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова