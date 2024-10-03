Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили 113 БПЛА ВСУ над 4 регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало МО РФ.
Сообщается, что над территорией Белгородской области было уничтожено 73 вражеских БПЛА, двадцать пять – над территорией Воронежской области, четырнадцать – над территорией Курской области и один над Брянской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
На Западе заявили, что ВС РФ продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
На Западе заявили, что ВС РФ продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова