Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ

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Жительница Курской области рассказала, что мужчина ползком спасался от украинского военнослужащего, который в упор расстреливал его автомобиль. Об этом информирует РИА Новости.
На допросе в качестве свидетеля военным следователям СК РФ она рассказала, что мужчина пытался эвакуироваться на своей машине из слободы Гончаровки, но попал под обстрел Вооруженных сил Украины.
Она пояснила, что встретила знакомого в больнице, он пришел за справкой и рассказал, как уезжал.
По его словам, он доехал до памятника самолета на выезде, а там стоял украинский бандеровец, который начал расстреливать его машину. Мужчина чудом выбрался из нее и затем ползком спасался. Помимо этого, она добавила, что у него были множественные ранения.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Она пояснила, что встретила знакомого в больнице, он пришел за справкой и рассказал, как уезжал.
По его словам, он доехал до памятника самолета на выезде, а там стоял украинский бандеровец, который начал расстреливать его машину. Мужчина чудом выбрался из нее и затем ползком спасался. Помимо этого, она добавила, что у него были множественные ранения.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова