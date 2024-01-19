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Рогов оценил слова представителя НАТО о грядущей войне с Россией

Рогов: слова представителя НАТО Бауэра о войне с Россией являются безумством
19 января 2024, 22:26
Фото: iStock/Vlad Yushinov

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает безумством слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией в ближайшие 20 лет.
Напомним, Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие 20 лет.

«Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены», - цитирует РИА Новости Рогова.


По его словам, есть понятие «неприемлемый ущерб». Оно было выработано на Западе во время противостояния с Советским Союзом. Это предполагаемые потери в западных странах, которые могли быть в результате ответного ядерного удара СССР. Именно ядерная опасность делала невозможным развязывание войны против Советского Союза.

Рогов отметил, что западное руководство прекрасно опознавало тот факт, что если они сунутся в СССР, «то выжить они не смогут».
При этом, по его словам, Запад, поднимая градус агрессии и вовлеченности в украинский конфликт, так и не сделал никаких выводов после провала контрнаступления ВСУ.

Таким образом, Рогов считает, что именно грядущая победа России в конфликте станет гарантией того, что страны НАТО не станут на нее нападать.

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«Лучшая сделка в мире»: Кулеба меняет жизни украинцев на оружие США
Кулеба назвал хорошей сделкой бои с ВС РФ в обмен на оружие и деньги США
19 января 2024, 21:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих военных для участия в боевых действиях против армии России, взамен Украина просит американские оружие и деньги. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает Bloomberg.
По словам Кулебы, что при таком раскладе США сохраняют жизни своих солдат.

«Мы вроде как предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, вы даёте нам оружие и деньги, а мы сделаем всю работу», — заявил Кулеба журналистам в Давосе.

Ранее Кулеба заявлял, что ВСУ повалили контрнаступление из-за разведывательных дронов РФ. По его словам, беспилотников было настолько много, что военные практически не могли передвигаться, так как, вылезая из леса или окопа, из сразу обнаруживал разведывательный дрон, который оперативно отправлял сообщение на ударный дрон. После чего сразу же наносился удар.

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В США заговорили о мирных переговорах России и Украины
Дэвис: США должны прекратить помощь ВСУ и начать мирные переговоры
19 января 2024, 21:22

Фото: iStock/Diy13

США должны прекратить финансировать Украину и начать задумываться о начале мирных переговоров для завершения конфликта. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведет к желаемому результату. Они должны сказать, что это не сработает и что пришло время сделать что-то другое», - заявил Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, США должны смиренно согласиться на мирные переговоры конфликтующих сторон, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

При этом на Западе предполагают, что конфликт России и Украины может продлиться еще от двух до пяти лет.

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В Курске объявлена ракетная опасность
Старовойт: В Курске запущено оповещение ракетной опасности
19 января 2024, 21:00

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Курске объявили ракетную опасность. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.
«В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

При этом он призвал тех, кто находится на улице уйти в безопасное место.

17 января ракетная опасность была также объявлена в Белгороде и Валуйках. Об этом сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Он призывал местных жителей укрываться в безопасных местах. 18 января в Белгороде еще раз объявляли ракетную опасность.

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В США рассказали о следующем возможном контрнаступлении ВСУ
CNN: ВСУ могут пойти в новое контранаступление в 2025 году
19 января 2024, 20:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В этом году Россия и Украина вряд ли достигнут значительных побед на фронте, поскольку будут восстанавливать силы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Отмечается, что конфликт на Украине может растянуться как минимум на ещё два года. При этом в 2025 году ВСУ могут организовать новое контрнаступление, целью которого станет возвращение оккупированного российскими военными Мелитополя. До этого момента украинская армия вряд ли сможет пойти в крупное наступление.

Ранее профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс заявил, что Украина ещё может одержать победу в конфликте с Россией. Страна вряд ли вернёт себе утраченные земли, но может рассчитывать на позитивный исход в 2025 году. Для этого стране необходимо пережить текущий год.

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«Большинство убиты»: член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
19 января 2024, 20:45

Фото: iStock/e-crow

В рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях против ВС РФ бывшие и действующие служащие Иностранного легиона. Об этом рассказал член подразделения, француз по имени Франк, его словам передает газета Times.
По данным издания, многие из бывших и действующих легионеров отправились для участия в боевых действиях на Украине, при этом официальных данных Франция не предоставляла.

Франк приехал на Украину, заручившись лишь песней легиона. С тех пор домой он не возвращался. По его словам, из всех французских наёмников, которых он знал, осталось только четверо. Большинство из них вернулись на родину или были убиты.

«Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут хуже, чем все, что мы видели раньше», - рассказал Франк.

Ранее французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан рассказывала, что на Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов.

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На Западе спрогнозировали, сколько еще продлится конфликт России и Украины
CNN: украинский конфликт может продлиться еще от двух до пяти лет
19 января 2024, 20:16

Фото: iStock/3dmitry

На Западе предполагают, что конфликт России и Украины может продлиться еще от двух до пяти лет. Такие данные приводит телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников разведслужб США и других стран Запада.
«Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года», - говорится в сообщении телеканала.

При этом некоторые чиновники и вовсе предполагают, что украинский конфликт будет продолжаться еще пять лет.

При этом в издание также проинформировал о встрече президента США Джо Байдена с американскими законодателями. Там обсуждалось вооружение, которое может в ближайшее время закончиться на Украине. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и директора национальной разведки США Аврила Хейнса, Украина в настоящее время больше всего нуждается в ПВО и боеприпасах для артиллерии. Именно запасы этих это вооружений могут закончиться у Киева в ближайшее время.

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#вооружение
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#пво
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Украина выделит рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей
Премьер Шмыгаль: Киев выделил 17,5 млрд гривен на оборонительные рубежи
19 января 2024, 19:31

Фото: iStock/RL Photography

Кабинет министров Украины заявил о выделении рекордной суммы на возведение оборонительных рубежей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр государства Денис Шмыгаль.
По его словам, из государственного бюджета Украины будет выделено около 466 миллионов долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что средства планируется потратить на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также на возведение иного оборонительного оборудования.

Украинский премьер также добавил, что указанная сумма будет распределена между профильными ведомствами и администрациями областей государства.

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МО РФ: Российские войска за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении
19 января 2024, 18:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, на отдельных участках переднего края под Купянском российские войска улучшили своё положение. Атаки штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области были успешно отражены, противник отступил с потерями.

Кроме танков и живой силы, украинцы также потеряли за неделю 26 автомобилей, восемь бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, российским военным удалось уничтожить на данном направлении два полевых склада боеприпасов.

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Игнат: Разработка гибридной системы украинской ПВО проводилась в США
19 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Разработка и испытания гибридной системы противовоздушной обороны, применяемой Украиной, проводилась в США. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В эфире телеканала «Рада» он рассказал, что эта система позволяет запускать американские ракеты с советских пусковых установок. Её испытания и проверка эффективности действия проводились в США с участием американских специалистов. Игнат уточнил, что речь идёт о старых ракетных системах и ракетах AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые теперь могут быть запущены с этих советских платформ.

17 января 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, которая была собрана с применением компонентов и деталей отечественного и западного производства.

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