Рогов оценил слова представителя НАТО о грядущей войне с Россией

Фото: iStock/Vlad Yushinov
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает безумством слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией в ближайшие 20 лет.
Напомним, Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие 20 лет.
По его словам, есть понятие «неприемлемый ущерб». Оно было выработано на Западе во время противостояния с Советским Союзом. Это предполагаемые потери в западных странах, которые могли быть в результате ответного ядерного удара СССР. Именно ядерная опасность делала невозможным развязывание войны против Советского Союза.
Рогов отметил, что западное руководство прекрасно опознавало тот факт, что если они сунутся в СССР, «то выжить они не смогут».
При этом, по его словам, Запад, поднимая градус агрессии и вовлеченности в украинский конфликт, так и не сделал никаких выводов после провала контрнаступления ВСУ.
Таким образом, Рогов считает, что именно грядущая победа России в конфликте станет гарантией того, что страны НАТО не станут на нее нападать.
Читайте также:
«Ну не идиоты ли?»: Медведев объяснил, как меняются европейские страны под давлением НАТО
Во Франции рассматривают возможность выхода из НАТО из-за решения по России
Победа Украины еще возможна в 2025 году, пишут СМИ
«Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены», - цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, есть понятие «неприемлемый ущерб». Оно было выработано на Западе во время противостояния с Советским Союзом. Это предполагаемые потери в западных странах, которые могли быть в результате ответного ядерного удара СССР. Именно ядерная опасность делала невозможным развязывание войны против Советского Союза.
Рогов отметил, что западное руководство прекрасно опознавало тот факт, что если они сунутся в СССР, «то выжить они не смогут».
При этом, по его словам, Запад, поднимая градус агрессии и вовлеченности в украинский конфликт, так и не сделал никаких выводов после провала контрнаступления ВСУ.
Таким образом, Рогов считает, что именно грядущая победа России в конфликте станет гарантией того, что страны НАТО не станут на нее нападать.
Читайте также:
«Ну не идиоты ли?»: Медведев объяснил, как меняются европейские страны под давлением НАТО
Во Франции рассматривают возможность выхода из НАТО из-за решения по России
Победа Украины еще возможна в 2025 году, пишут СМИ
Элина Позднякова