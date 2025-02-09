Заградотряды ВСУ расстреляли украинских пограничников при бегстве в Курской области

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Заградительные отряды ВСУ открыли огонь по группе украинских пограничников, попытавшихся сбежать из населённого пункта Свердликово в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
Отмечается, что 10 украинских пограничников попытались совершить побег, но попали под обстрел заградительного отряда.
Также издание пишет, что в настоящее время украинские войска минируют подъезды к Свердликово. ВС РФ, в свою очередь, продолжают выбивать противника из опорных пунктов на этом участке фронта.
Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Орехово-Васильевку в ДНР.
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Также издание пишет, что в настоящее время украинские войска минируют подъезды к Свердликово. ВС РФ, в свою очередь, продолжают выбивать противника из опорных пунктов на этом участке фронта.
Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Орехово-Васильевку в ДНР.
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Анастасия Чинкова