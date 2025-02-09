Ирина Чеснокова: «Я потеряна и разбита» — как звезда покинула Россию и открыла бар в Турции, чтобы переждать СВО

Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)
Одна из главных актрис юмористического телешоу «Однажды в России» на ТНТ Ирина Чеснокова больше не появляется на экранах телевизора, артистка также пропала с радио, и причиной тому переезд в другую страну.
Актриса не смогла принять сторону России в начавшейся спецоперации и предпочла дожидаться окончания конфликта в Турции. Об оставленной в России карьере и жизни Чесноковой за пределами родины читайте в материале «Радио 1».
Ирина Чеснокова родилась 9 февраля 1989 года в Воронеже. Окончила факультет журналистики и факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. В студенческие годы Ирина была участницей университетской команды КВН «Мама кошки». С 2009 года она стала частью санкт-петербургской команды КВН «Факультет журналистики», а в 2011 году, под её руководством, команда завоевала вице-чемпионство в Премьер-лиге КВН.
В 2012 году Ирина переехала жить в Москву и начала работать на радио. Она стала ведущей программы «НеБудни-шоу» на радиостанции Comedy Radio. Кроме того, Ирина занимала должности креативного продюсера и шеф-редактора шоу «Comedy Баттл».
С 2014 по 2017 год Ирина была одной из ведущих актрис популярного телевизионного шоу «Однажды в России». Чеснокова объяснила свой уход из шоу тем, что осознала невозможность дальнейшего развития и что это её предел. После ухода она долгое время не могла найти себя.
Спустя какое-то время она начала вести кулинарное трэвел-шоу «Погоня за вкусом» на телеканале ТВ-3 и начала радовать своих зрителей собственным YouTube-шоу «Бар в большом городе».
Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)
Были в карьере артистки и съемки в кино. Ирина Чеснокова с 2015 года появлялась каждый год в новой картине. Среди ее ролей были: агент похоронного бюро в картине «Портфолио», девушка в машине в фильме «Копия верна», роль Марины в «Гражданском браке» и Тамарка-повариха в «Хрониках параноика». В 2018 году она сыграла Таню в фильме «Не в форме», а в 2019 году — роль жены Кости в картине «Учителя». Наконец, в 2020 году Ирина исполнила роль Майи Дружининой в фильме «Идеальная семья».
Ирина Чеснокова не смогла справиться с происходящими событиями и приняла решение покинуть страну, чтобы переждать конфликт. Через несколько дней после начала спецоперации она поделилась своими эмоциями в посте в социальных сетях.
Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)
После отъезда из России Чеснокова некоторое время путешествовала по миру, останавливалась пожить в ОАЭ, и в итоге решила обосноваться в Турции. В этой стране артистка совместно со своими друзьями открыла бар.
Само собой с открытием бизнеса в чужой стране были сложности, но все со временем решилось. В Турции оказалось большое количество русскоязычного населения, которое поддержало команду Чесноковой в открытии бара.
Несмотря на то, что дела в Турции идут неплохо, Ирина Чеснокова все же не исключает того, что она вернется домой, к родным и близким в Россию.
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Становление карьеры
Ирина Чеснокова родилась 9 февраля 1989 года в Воронеже. Окончила факультет журналистики и факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. В студенческие годы Ирина была участницей университетской команды КВН «Мама кошки». С 2009 года она стала частью санкт-петербургской команды КВН «Факультет журналистики», а в 2011 году, под её руководством, команда завоевала вице-чемпионство в Премьер-лиге КВН.
В 2012 году Ирина переехала жить в Москву и начала работать на радио. Она стала ведущей программы «НеБудни-шоу» на радиостанции Comedy Radio. Кроме того, Ирина занимала должности креативного продюсера и шеф-редактора шоу «Comedy Баттл».
С 2014 по 2017 год Ирина была одной из ведущих актрис популярного телевизионного шоу «Однажды в России». Чеснокова объяснила свой уход из шоу тем, что осознала невозможность дальнейшего развития и что это её предел. После ухода она долгое время не могла найти себя.
Спустя какое-то время она начала вести кулинарное трэвел-шоу «Погоня за вкусом» на телеканале ТВ-3 и начала радовать своих зрителей собственным YouTube-шоу «Бар в большом городе».
Роли в кино
Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)
Были в карьере артистки и съемки в кино. Ирина Чеснокова с 2015 года появлялась каждый год в новой картине. Среди ее ролей были: агент похоронного бюро в картине «Портфолио», девушка в машине в фильме «Копия верна», роль Марины в «Гражданском браке» и Тамарка-повариха в «Хрониках параноика». В 2018 году она сыграла Таню в фильме «Не в форме», а в 2019 году — роль жены Кости в картине «Учителя». Наконец, в 2020 году Ирина исполнила роль Майи Дружининой в фильме «Идеальная семья».
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Все изменило СВО
Ирина Чеснокова не смогла справиться с происходящими событиями и приняла решение покинуть страну, чтобы переждать конфликт. Через несколько дней после начала спецоперации она поделилась своими эмоциями в посте в социальных сетях.
«Десятый день у меня разрывается сердце. За тех, кто выходит, за тех, кого забирают, за тех, кто парализован от этой несправедливости. За тех бедолаг, которых с учений отправили на, как сказали в беседе со стюардессами, «спецоперацию». За тех, в чьи дома и семьи пришел ад. Я никогда в жизни не была так разбита и потеряна. Мне казалось, что выход есть всегда. Сейчас я его не вижу», — говорила артистка.
Временное место жительства — Турция
Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)
После отъезда из России Чеснокова некоторое время путешествовала по миру, останавливалась пожить в ОАЭ, и в итоге решила обосноваться в Турции. В этой стране артистка совместно со своими друзьями открыла бар.
«Большей частью команды мы остались в Турции и поняли, что вокруг большое русскоязычное комьюнити. Мы попали в город Каш, потому что в Стамбуле было не очень приятно находиться: холодно, снег, душевное состояние и погода совпадали, это убивало. Мы поняли, что надо ехать куда-то, где есть хотя бы немного солнца. Каш — это прекрасный маленький городок на берегу Средиземного моря», — цитирует Чеснокову издание forbes.ru.
Само собой с открытием бизнеса в чужой стране были сложности, но все со временем решилось. В Турции оказалось большое количество русскоязычного населения, которое поддержало команду Чесноковой в открытии бара.
«Мы открылись просто на экс-мусорке, разобрав ее, чуть-чуть переделав. Из говна и веток, как и все в Турции», — поделилась артистка.
Несмотря на то, что дела в Турции идут неплохо, Ирина Чеснокова все же не исключает того, что она вернется домой, к родным и близким в Россию.
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Елена Генералова