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Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. В некоторых районах специальной военной операции по-прежнему сохраняется напряженная ситуация.
О положении дел в приграничных областях России и населённых пунктах, расположенных в непосредственной близости к зоне боевых действий, читайте в материале «Радио 1».
Ситуация на Курской линии фронта остаётся напряжённой: российские военные продолжают продвигаться на некоторых участках, встречая активное сопротивление со стороны украинской армии. В окрестностях сёл Свердликово и Лебедевка идут ожесточённые столкновения. Российские войска наступают с направления дороги Коренево — Суджа.
Продолжаются бои в населённых пунктах Погребки и Марьевка. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, используя операторов беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские и авиационные силы, активно ведут наступление, пытаясь вытеснить противника с занятых позиций. В то же время украинская сторона увеличивает применение агрокоптеров для дистанционного минирования подходов и перебрасывает дополнительные силы в район боевых действий.
Российские войска продолжают удерживать позиции в населённых пунктах Русское и Черкасское Поречное, а также в районе Гуево, несмотря на ожесточённые атаки ВСУ. В результате применения оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийских ударов были нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в следующих населённых пунктах: Барвинково, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Мирополье.
На данном участке фронта украинские военные укрепили свои позиции, переместив значительные силы в район поселка Удачный. В этом районе напряжённость боевых столкновений крайне высока, и, несмотря на усилия Вооружённых сил Российской Федерации, они пока не могут достичь решающего превосходства.
Вооружённые силы Российской Федерации успешно провели операцию по освобождению посёлка Срибного, вытеснив украинские войска, и продолжают продвигаться вглубь Запорожской области. Подразделения ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Елизаветовка. Ведётся зачистка территории от украинских военных для продолжения наступления на север и выхода к Малиновской развязке.
В населённом пункте Дачное развернулись ожесточённые столкновения между российскими войсками и силами ВСУ за контроль над территорией.
Вооружённые силы Российской Федерации смогли занять значительную часть населённого пункта, но большая часть территории Дачного всё ещё остаётся в так называемой серой зоне, где ни одна из сторон не может установить полный контроль.
Российские штурмовые группы сосредоточены на том, чтобы прорвать линию обороны, расположенную вдоль реки Сухие Ялы, и продвинуться к стратегически важному транспортному пути, ведущему в Запорожье. Эти действия — важный элемент стратегического плана окружения ВСУ на данной территории.
В населённых пунктах Разлив и Богатырь российские военные проводят активные наступательные действия. Несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны Вооружённых сил Украины, российские войска продолжают продвигаться вперёд, стремясь создать базу для дальнейшего наступления.
На данном участке фронта продолжаются активные боевые столкновения в окрестностях населённого пункта Белогоровка. Российскими военными предпринимаются попытки организовать штурм Белой горы. В окрестностях Верхнекаменского и Золотаревского лесничеств также проходят активные боевые действия. Значимым событием стало разрушение железнодорожного моста на линии, соединяющей Верхнекаменку с Северском и Лиманом. Это значительно затрудняет обеспечение Вооружённых сил Украины необходимыми ресурсами.
Также существует вероятность ухудшения логистической ситуации в Серебрянке. Мост, который соединяет Северск с этим населённым пунктом, обрушился, что привело к перекрытию дороги. Это создаёт дополнительные трудности для передвижения и доставки снабжения в этом районе.
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Курская область
Ситуация на Курской линии фронта остаётся напряжённой: российские военные продолжают продвигаться на некоторых участках, встречая активное сопротивление со стороны украинской армии. В окрестностях сёл Свердликово и Лебедевка идут ожесточённые столкновения. Российские войска наступают с направления дороги Коренево — Суджа.
Продолжаются бои в населённых пунктах Погребки и Марьевка. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, используя операторов беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские и авиационные силы, активно ведут наступление, пытаясь вытеснить противника с занятых позиций. В то же время украинская сторона увеличивает применение агрокоптеров для дистанционного минирования подходов и перебрасывает дополнительные силы в район боевых действий.
Российские войска продолжают удерживать позиции в населённых пунктах Русское и Черкасское Поречное, а также в районе Гуево, несмотря на ожесточённые атаки ВСУ. В результате применения оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийских ударов были нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в следующих населённых пунктах: Барвинково, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Мирополье.
Покровское направление
На данном участке фронта украинские военные укрепили свои позиции, переместив значительные силы в район поселка Удачный. В этом районе напряжённость боевых столкновений крайне высока, и, несмотря на усилия Вооружённых сил Российской Федерации, они пока не могут достичь решающего превосходства.
Вооружённые силы Российской Федерации успешно провели операцию по освобождению посёлка Срибного, вытеснив украинские войска, и продолжают продвигаться вглубь Запорожской области. Подразделения ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Елизаветовка. Ведётся зачистка территории от украинских военных для продолжения наступления на север и выхода к Малиновской развязке.
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Угледарское направление
В населённом пункте Дачное развернулись ожесточённые столкновения между российскими войсками и силами ВСУ за контроль над территорией.
Вооружённые силы Российской Федерации смогли занять значительную часть населённого пункта, но большая часть территории Дачного всё ещё остаётся в так называемой серой зоне, где ни одна из сторон не может установить полный контроль.
Российские штурмовые группы сосредоточены на том, чтобы прорвать линию обороны, расположенную вдоль реки Сухие Ялы, и продвинуться к стратегически важному транспортному пути, ведущему в Запорожье. Эти действия — важный элемент стратегического плана окружения ВСУ на данной территории.
В населённых пунктах Разлив и Богатырь российские военные проводят активные наступательные действия. Несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны Вооружённых сил Украины, российские войска продолжают продвигаться вперёд, стремясь создать базу для дальнейшего наступления.
Северское направление
На данном участке фронта продолжаются активные боевые столкновения в окрестностях населённого пункта Белогоровка. Российскими военными предпринимаются попытки организовать штурм Белой горы. В окрестностях Верхнекаменского и Золотаревского лесничеств также проходят активные боевые действия. Значимым событием стало разрушение железнодорожного моста на линии, соединяющей Верхнекаменку с Северском и Лиманом. Это значительно затрудняет обеспечение Вооружённых сил Украины необходимыми ресурсами.
Также существует вероятность ухудшения логистической ситуации в Серебрянке. Мост, который соединяет Северск с этим населённым пунктом, обрушился, что привело к перекрытию дороги. Это создаёт дополнительные трудности для передвижения и доставки снабжения в этом районе.
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Елена Генералова