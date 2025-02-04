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Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. В некоторых районах специальной военной операции по-прежнему сохраняется напряженная ситуация.