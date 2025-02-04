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Ожесточенные бои в Курской области и нарушение снабжения ВСУ на Северском направлении: последние новости СВО

Фото:iStock/ flyflyis

Фото:iStock/ flyflyis

Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. В некоторых районах специальной военной операции по-прежнему сохраняется напряженная ситуация.
О положении дел в приграничных областях России и населённых пунктах, расположенных в непосредственной близости к зоне боевых действий, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Ситуация на Курской линии фронта остаётся напряжённой: российские военные продолжают продвигаться на некоторых участках, встречая активное сопротивление со стороны украинской армии. В окрестностях сёл Свердликово и Лебедевка идут ожесточённые столкновения. Российские войска наступают с направления дороги Коренево — Суджа.

Продолжаются бои в населённых пунктах Погребки и Марьевка. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, используя операторов беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские и авиационные силы, активно ведут наступление, пытаясь вытеснить противника с занятых позиций. В то же время украинская сторона увеличивает применение агрокоптеров для дистанционного минирования подходов и перебрасывает дополнительные силы в район боевых действий.

Российские войска продолжают удерживать позиции в населённых пунктах Русское и Черкасское Поречное, а также в районе Гуево, несмотря на ожесточённые атаки ВСУ. В результате применения оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийских ударов были нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в следующих населённых пунктах: Барвинково, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Мирополье.

Покровское направление


На данном участке фронта украинские военные укрепили свои позиции, переместив значительные силы в район поселка Удачный. В этом районе напряжённость боевых столкновений крайне высока, и, несмотря на усилия Вооружённых сил Российской Федерации, они пока не могут достичь решающего превосходства.

Вооружённые силы Российской Федерации успешно провели операцию по освобождению посёлка Срибного, вытеснив украинские войска, и продолжают продвигаться вглубь Запорожской области. Подразделения ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Елизаветовка. Ведётся зачистка территории от украинских военных для продолжения наступления на север и выхода к Малиновской развязке.

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Угледарское направление


В населённом пункте Дачное развернулись ожесточённые столкновения между российскими войсками и силами ВСУ за контроль над территорией.
Вооружённые силы Российской Федерации смогли занять значительную часть населённого пункта, но большая часть территории Дачного всё ещё остаётся в так называемой серой зоне, где ни одна из сторон не может установить полный контроль.

Российские штурмовые группы сосредоточены на том, чтобы прорвать линию обороны, расположенную вдоль реки Сухие Ялы, и продвинуться к стратегически важному транспортному пути, ведущему в Запорожье. Эти действия — важный элемент стратегического плана окружения ВСУ на данной территории.

В населённых пунктах Разлив и Богатырь российские военные проводят активные наступательные действия. Несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны Вооружённых сил Украины, российские войска продолжают продвигаться вперёд, стремясь создать базу для дальнейшего наступления.

Северское направление


На данном участке фронта продолжаются активные боевые столкновения в окрестностях населённого пункта Белогоровка. Российскими военными предпринимаются попытки организовать штурм Белой горы. В окрестностях Верхнекаменского и Золотаревского лесничеств также проходят активные боевые действия. Значимым событием стало разрушение железнодорожного моста на линии, соединяющей Верхнекаменку с Северском и Лиманом. Это значительно затрудняет обеспечение Вооружённых сил Украины необходимыми ресурсами.

Также существует вероятность ухудшения логистической ситуации в Серебрянке. Мост, который соединяет Северск с этим населённым пунктом, обрушился, что привело к перекрытию дороги. Это создаёт дополнительные трудности для передвижения и доставки снабжения в этом районе.


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«До двух батальонов на бронетехнике»: ВСУ проводят контратаку в Курской области
МО РФ: ВСУ предприняли мощную контратаку в Курской области
06 февраля 2025, 16:02

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская армия контратакует в Курской области в районе Черкасской Конопельки и села Уланок. Российские бойцы отражают атаку. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что штурмовые группы противника совершили несколько волн атаки.

Бойцы группировки войск «Север» выявили скопления ВСУ, после чего по ним были нанесены удары, в том числе с помощью авиации.

По состоянию на 14:00 Черкасская Конопелька и Уланок продолжают находиться под контролем ВС РФ.

В ходе вражеского контрнаступления уничтожено шесть танков противника, три машины разграждения, три БМП и 14 боевых бронированных машин. По данным Mash, ВСУ потеряли до 205 человек убитыми.

В настоящее время российские бойцы продолжают отражать украинскую атаку.

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Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия
Келлог: шансы Украины на получение ядерного оружия равны нулю
06 февраля 2025, 15:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Шансы Украины на получение ядерного оружия минимальны. Такое заявление сделал спецпосланник американского президента по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми...Давайте будем честными, это не произойдет», - заявил Келлог.

Ранее Зеленский в интервью с британским журналистом Пирсом Морганом попросил у союзников ядерные ракеты. По его словам, Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, так как процесс может затянуться на десятилетия. Вместо этого он предложил передать стране ядерное оружие или же профинансировать «многомиллионную армию».

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Песков: в Европе специально занимают однобокую позицию по Украине
06 февраля 2025, 14:45

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Международные эксперты, желающие создать спецтрибунал по неким «преступлениям России» на Украине, осознанно занимают однобокую позицию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ЕК сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина планируют создать некий трибунал по «преступлениям России на Украине», который будет привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров, несущих ответственность за эти преступления.

«Мы считаем, что все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты, они сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность», — пояснил Песков.

По его словам, в Кремле не признают зарубежных экспертов, которые с 2014 года не обращали внимание на преступления Киева против людей и молчали о них.

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Лекорню: Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину
06 февраля 2025, 14:36

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Первые французские самолеты Mirage 2000 уже находятся на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Французский президент Эммануэль Макрон анонсировал поставку «Миражей» Киеву ещё в начале июня прошлого года. В начале января в Париже говорили, что начало поставок переносится на конец квартала, однако первые истребители ВСУ получили уже сегодня. Об этом глава министерства обороны Франции написал на своей странице в социальной сети Х.

Вместе с самолётами Mirage 2000 на родину отправились и украинские лётчики. Они на протяжении нескольких месяцев проходили обучение во Франции под руководством инструкторов, чтобы овладеть навыками эксплуатации и управления новой для них техники. По данным французских СМИ, речь может идти о шести модернизированных истребителях Mirage 2000-5.

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ВС РФ отбивают мощную атаку ВСУ в районе села Уланок Курской области
ВСУ начали мощную контратаку в Курской области
06 февраля 2025, 14:24

Фото: iStock/Chalabala

Армия России отбивает мощную контратаку ВСУ в Курской области. Украинская сторона задействовала минимум 500 военных, сообщает Mash.
По данным канала, около 06:00 ВСУ выдвинулись со стороны хутора Колмаков, который находится восточнее Суджи, к селу Уланок с целью возвращения огневого контроля над трассой от Сум до Суджи протяженностью около 65 км. По этой дороге украинское подразделение в Курской области получают подкрепление.

Военкоры пишут, что украинские боевики задействовали тралы разминирования, далее пошли танки, в том числе Abrams, и другая бронетехника. Всего, по предварительным данным, ВСУ использовали для контрнаступления около 10 ББМ, четыре танка и два трала. Всего в атаке принимают участие порядка 500 боевиков ВСУ.

Это уже вторая попытка украинского контрнаступления за последние три дня. По противнику работает российская авиация, дроны и артиллерия. Уже уничтожено минимум два танка и одна ББМ.

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