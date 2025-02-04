США возобновили военную поддержку Украины

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США ранее приостанавливали военные поставки Украине, однако уже возобновили их. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
«Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные», — говорится в статье.
Так, издание отмечает, что США изначально планировали полностью прекратить военную помощь Киеву. Теперь же администрация американского президента Дональда Трампа решает, в каких объемах продолжить поддержку Украины.
Ранее стало известно, что команда Трампа заинтересована в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на поддержку США. По словам американского президента, страны ЕС оказывают меньше помощи Киеву.
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Элина Позднякова