Жители Суджи рассказали, как спасались от ВСУ

В Харькове сотрудники украинского военкомата пришли на концерт и раздали повестки как посетителям, так и самим музыкантам. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем телеграм-канале. Отмечается, что в военкомат в итоге забрали сразу три музыкальных группы.