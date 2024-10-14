Жители Суджи рассказали, как спасались от ВСУ

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После вторжения ВСУ в Курскую область жителям Суджи пришлось бежать по полям порядка 20 км, чтобы спастись. Об этом пострадавшие куряне рассказали военным следователям СК.
Один из жителей курского приграничья рассказал, что украинские ракеты и дроны начали прилетать в Суджу с 5 августа. Позже интенсивность обстрелов сильно увеличилась, а одна из ракет и вовсе застряла на его улице.
При этом пропал газ и электричество, также отсутствовала вода. Тогда ему мужчине пришлось выйти на улицу, чтобы приготовить еду на костре, тогда он заметил украинских боевиков.
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При этом пропал газ и электричество, также отсутствовала вода. Тогда ему мужчине пришлось выйти на улицу, чтобы приготовить еду на костре, тогда он заметил украинских боевиков.
«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. Потом начали танки ездить», — рассказал курянин.Еще одна женщина рассказала, что они бежали 20 км по полям, чтобы спастись от военных ВСУ. Она с компанией смогла добраться до Белой, откуда их вывезли в Курск.
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Элина Позднякова