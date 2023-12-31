Сунак в новогоднем обращении не стал упоминать Украину

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предпочёл упоминать Украину в своем новогоднем обращении к гражданам, хотя в прошлом году тема украинского конфликта затрагивалась в его выступлении.
ТАСС пишет, что вместо этого глава британского правительства был сосредоточен на внутриполитических достижениях властей и планах.
По его словам, на следующей неделе правительство Британии представит план снижения налогов для 27 млн человек. Предполагается, что размер налоговых отчислений в среднем снизится на £450 ($570).
Британские власти не раскрывают объёмы военной помощи Украине в следующем финансовом году. Он начнётся 6 апреля 2024 года и закончится 5 апреля 2025 года.
После начала СВО Великобритания выделила Украине £4,6 млрд ($5,9 млрд) - по £2,3 млрд ежегодно.
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон газете The Sunday Telegraph сообщил, что Лондон планирует в 2024 году как минимум сохранить на том же уровне помощь Украине.
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«Мы обеспечиваем рост экономики. Мы сократили инфляцию вдвое. Мы снизили налоги для бизнеса до минимального уровня в современной британской истории. И несколько недель назад привлекли инвестиции в размере £60 млрд ($75 млрд) в Великобританию. В Новый год я обещаю продолжать идти вперед», - сказано в заявлении Сунака, распространившемся канцелярией на Даунинг-стрит, 10.
«Нам нужно смотреть в будущее с гордостью и оптимизмом», - сказал премьер.В 2022 году в своем первом новогоднем послании в качестве главы правительства Сунак сообщал, что Соединенное Королевство, несмотря на экономические проблемы, будет и дальше поддерживать Украину.
Британские власти не раскрывают объёмы военной помощи Украине в следующем финансовом году. Он начнётся 6 апреля 2024 года и закончится 5 апреля 2025 года.
После начала СВО Великобритания выделила Украине £4,6 млрд ($5,9 млрд) - по £2,3 млрд ежегодно.
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон газете The Sunday Telegraph сообщил, что Лондон планирует в 2024 году как минимум сохранить на том же уровне помощь Украине.
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Мария Фирсова