Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что получил план действий на следующий год от военных во время пребывания в ставке главнокомандующего ВСУ.
«Был доклад главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024 год», — написал Зеленский, не раскрыв при этом, однако, никаких подробностей.Зеленский обсудил военные итоги года и проанализировал результаты боевых действий и решения.Также украинский лидер заслушал доклады военной и внешней разведки, затрагивающие военно-политические ожидания и возможные события в мире.
Британский аналитик Шон Белл ранее напомнил о том, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.
Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.
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