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Зеленский заявил, что получил от военных план действий на 2024 год

31 декабря 2023, 06:29

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что получил план действий на следующий год от военных во время пребывания в ставке главнокомандующего ВСУ.
«Был доклад главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 2024 год», — написал Зеленский, не раскрыв при этом, однако, никаких подробностей.

Зеленский обсудил военные итоги года и проанализировал результаты боевых действий и решения.Также украинский лидер заслушал доклады военной и внешней разведки, затрагивающие военно-политические ожидания и возможные события в мире.


В конце ноября глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что такой план у ведомства все-таки есть.

Британский аналитик Шон Белл ранее напомнил о том, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.

Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.

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На Украине заградотряд расстрелял отступающих бойцов ВСУ
31 декабря 2023, 05:31

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, украинское командование использует карателей для удержания мобилизованных и бойцов теробороны на позициях. В подтверждение своих слов он передал агентству видео, снятое разведывательным БПЛА.



Видеозапись подтверждает открытие огня по своим товарищам, покинувшим опорный пункт ВСУ. Солдату, решившему бежать дальше в тыл, продолжали стрелять в спину. Завершается ролик взрывом позиции заградотряда из-за попадания дрона-камикадзе.

Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. В частности, губернатор Харьковской области Владимир Сальдо в октябре 2023 года рассказывал, что подобный отряд возле сел Ивановка и Новотягинка открыл огонь по украинским солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.

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Экс-глава МВД Украины Луценко назвал положение ВСУ критическим
30 декабря 2023, 20:51

Фото: iStock/JARAMA

Экс-глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Юрий Луценко заявил о критичности положения ВСУ. Об этом он сообщил в интервью YouTube-канала «Прямой».
По его словам, нынешний период является самым тяжёлым для Украины с начала конфликта.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда заинтересованы исключительно в своих рейтингах.

Вместе с тем Луценко подчеркнул, что Зеленский не хочет, чтобы народ ополчился против него из-за закона о мобилизации. Экс-глава МВД убежден, что президент Украины должен взять на себя ответственность за проект закона, определяющий правила мобилизации граждан в стране.

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#украина
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#владимир зеленский
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Захарова заявила, что за обстрелами в Белгороде стоят Великобритания и США
Захарова: за обстрелами в Белгороде стоят Британия и США, подстрекающие Киев
30 декабря 2023, 19:44

Фото: iStock/andriano_cz

Великобритания и США стоят за обстрелом украинскими военными Белгорода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Великобритания и США специально подстрекают Украину к совершению террористических актов, поскольку контрнаступление ВСУ не имело положительного исхода.

Захарова напомнила, что недавно киевские власти признали, что именно британские коллеги запретили им проводить мирные переговоры с Россией, заявив о необходимости одержать победу на фронте. Однако из-за очевидно бедственного положения ВСУ Британия приняла решение организовывать теракты в отношении мирного населения России.

Также представитель МИД добавила, что виновником произошедшего стали и страны Евросоюза, которые продолжают поставлять вооружение на Украину.

В результате обстрела ВСУ Белгорода погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 ранены.

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#обстрел
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На Украине пожаловались, что не могут спрогнозировать российские удары
Спикер ВСУ Игнат: Россия намерена уничтожить инфраструктуру и армию Украины
30 декабря 2023, 19:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Советник командования ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» прокомментировал ракетные удары российских войск по территории Украины.
Он отметил, что в Минобороны Украины затрудняются с предугадыванием следующих атак ВС РФ, поскольку они не привязаны к каким-либо символическим датам, а нацелены исключительно на уничтожение объектов украинской инфраструктуры. Именно поэтому Игнат затруднился ответить на вопрос, чего можно ожидать дальше в рамках конфликта.

По его словам, Россия «не делает «ответку» на что-то», а чётко выполняет поставленные цели, которые заключаются в уничтожении инфраструктуры и армии Украины.

Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен идти на переговоры с Россией, но выставит несколько ультиматумов, которые Москва обязательно примет.

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Минобороны РФ назвало причины удара ВСУ по Белгороду
30 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Министерство обороны РФ назвало причины, по которым ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду с помощью ракет «Ольха» и чешских РСЗО Vampire. В пресс-службе российского военного ведомства считают, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на аналогичные действия.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РФ, подчёркивается, что Россия не станет уподобляться киевским властям, которые давно уже используют террористические методы, атакуя мирные города и объекты на российской территории. В оборонном ведомстве указали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Таким же образом российские войска намерены действовать и дальше.

Что касается атаки на Белгород, повлекшей за собой смерть мирных жителей и детей, это преступление киевского режима не останется безнаказанным, заверили в министерстве обороны. В настоящее время известно о гибели в результате обстрела 12 взрослых горожан и двоих детей. Ранения получили 108 человек, 15 из которых дети.

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Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты
30 декабря 2023, 18:49

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польские военные не смогли найти российской ракеты, залетевшей в страну со стороны Украины. Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Отмечается, что военные завершили мероприятия по поиску следов ракеты с отрицательным результатом. Они подчеркнули, что не планируют производить дальнейшие действия по проверке Люблинского района, поскольку угроза для жителей региона отсутствует.

Напомним, что 29 декабря со стороны Украины в воздушное пространство Польши влетела ракета, которая отображалась на радарах ПВО. Поднявшиеся в небо военные самолёты не смогли перехватить объект из-за его характера маневрирования.

В субботу 30 декабря порядка 500 польских военных приступили к поиску следов летательного объекта. При этом оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш не исключал того, что ракета могла пролететь мимо страны.

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Минобороны: ВСУ использовали при обстреле Белгорода ракеты «Ольха»
30 декабря 2023, 18:41

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обстреле Белгорода использовали ракеты «Ольха» в запрещённом кассетном исполнении, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Пресс-служба российского оборонного ведомства также добавила, что по городу наносился неизбирательный комбинированный удар двумя ракетами и реактивными снарядами РСЗО. Ракеты и большая часть снарядов были перехвачены силами противовоздушной обороны, но некоторые снаряды и обломки ракет всё-таки долетели до Белгорода.

На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двоих детях. Ранения получили 108 человек, среди которых 15 детей. Отмечается, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» по городу последствия могли бы быть несравнимо более тяжёлыми и страшными.

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#ракеты
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#белгород
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FP: Украина может потерять ряд территорий после российских ударов
30 декабря 2023, 18:07

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские политики сомневаются, что страна сможет и дальше удерживать все принадлежащие ей территории. Особенно на фоне недавних массированных российских ударов.
В материале издания The Foreign Policy сообщается, что это был самый кошмарный сценарий, развития которого украинские госчиновники опасались на протяжении последних нескольких месяцев. Авторы публикации отмечают, что теперь украинские и западные официальные лица задают себе вопрос, а насколько долго ещё удастся удерживать территорию.

Обозреватели указывают на то, что активизация российских войск на востоке и сокращение военной и финансовой помощи Запада могут привести Украину к новым территориальным потерям. И это уже становится реальностью, достаточно посмотреть на карту, отмечает депутат Верховной рады Александра Устинова.

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#украина
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Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 14 человек
МЧС РФ: при атаке ВСУ на Белгород погибли 14 человек, более 100 пострадали
30 декабря 2023, 18:01

Фото: iStock/gorodenkoff

При обстреле в Белгороде погибли 14 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что 12 взрослых и двое детей погибли в результате массированноого обстрела, совершённого украинскими военными по городу Белгороду.

Ещё 108 человек, среди которых 15 детей, получили ранения разных степеней тяжести.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что по поручению Путина в Белгород отправилась бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мишустиным, а также группа МЧС РФ, которая будет оказывать помощь пострадавшим от обстрелов.

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