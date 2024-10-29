Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино на запорожском фронте, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«На протяжении последних суток наблюдается активизация боевых действий на данном участке фронта. Атака наших войск началась с флангов и была усилена бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, и наше продвижение составило более километра, что освободило территорию на площади до 10 квадратных километров», — сообщил Рогов.Он подчеркнул, что попытки украинских войск продвинуться на этом направлении в ходе контрнаступления, начатого в прошлом году, оказались неуспешными, а многотысячные потери ВСУ были напрасны.
«На сегодня все отбито и освобождено. Инициатива находится в руках русской армии. Наши войска постепенно движутся в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки», — добавил Рогов.Село Работино является важной точкой на линии фронта на ореховском направлении, и Киевские власти ранее обозначали его как одно из главных достижений контрнаступления ВСУ, начавшегося в июне прошлого года.
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Елена Перлова