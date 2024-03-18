Рогов прояснил важность освобождения села Мирное в Запорожской области

В плен к ВС РФ на Запорожском направлении всё чаще попадают бойцы ВСУ, которым более 50 лет. Об этом рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».