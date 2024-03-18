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Рогов прояснил важность освобождения села Мирное в Запорожской области

Рогов: освобождение села Мирное важно для продвижения ВС РФ
18 марта 2024, 13:40
Фото: РИА Новости/Юрий Войткевич

Фото: РИА Новости/Юрий Войткевич

Освобождение села Мирное в Запорожской области играет важную роль для дальнейшего продвижения российских бойцов. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, 17 марта российские бойцы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом», — цитирует РИА Новости Рогова.


Также 17 марта в Запорожской области ВС РФ поразили места сборки дронов ВСУ. Кроме того, удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T.

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В Европе признали наличие военных стран НАТО на Украине
El País: военные стран НАТО выполняют ряд задач на Украине
18 марта 2024, 12:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военные из стран-членов НАТО уже присутствуют на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль за вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета El País.
«У представителей стран НАТО имеются информаторы на местах, способные предоставить данные о ситуации на передовой, оценить эффективность поставляемого оружия, выявить возможные трудности в его использовании и обнаружить случаи коррупции при предоставлении помощи. Некоторые из этих неофициальных информаторов — бывшие военные иностранных государств», — отмечается в статье.
Однако авторы подчеркивают, что эти военные не принимают прямого участия в боевых действиях. Кроме того, некоторые аналитики сообщают газете, что Великобритания и США активно координируют действия своих военных. При этом Германия не принимает участия в этом сотрудничестве из-за опасений в отношении возможного воздействия российских спецслужб.

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Николаев и Одесса: Военный эксперт назвал границы «санитарной зоны» на Украине
Военэксперт Литовкин: «санитарная зона» на Украине должна быть создана на 200 км
18 марта 2024, 12:42

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Радио 1» пояснил, о каких территориях идет речь.
«Это могут быть Харьковская, Днепропетровская, Сумская область, Николаевская и Одесская. Именно те территории, с которых идёт обстрел наших земель, откуда летят беспилотники. В Крым, например, на корабли Черноморского флота. На Белгород, Курск, Воронеж и так далее», — заявил эксперт.
Он уточнил, что от российской границы в сторону Украины необходимо отойти на 200 километров. Это расстояние, которое пролетает ракета американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, по мнению Литовкина, мобилизации в России не будет, так как есть контрактники и добровольцы, которые справляются со всеми задачами.
«Зависит от того, как дальше будет развиваться специальная военная операция. Если мы займём территорию Украины, определённой области, то нам понадобится полиция, судебные органы и так далее и тому подобное. Кто это будет делать? Где брать этих людей? Так что могут возникнуть вопросы», — отметил эксперт.

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#обстрел
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Военнопленный ВСУ рассказал о неприкасаемых при мобилизации
Военнопленный ВСУ: при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодежь»
18 марта 2024, 11:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский военнопленный сообщил, что мобилизационные действия, проводимые в городе Одессе, не затрагивают членов «золотой молодежи», передает RT.
По его словам, эти люди, проживающие на Дерибасовской улице в центре города, спокойно проводят время, танцуя и выпивая, при этом их никто не трогает.

Он также отметил, что даже существуют «закрытые» бары, которые работают после введения комендантского часа, и люди в этих заведениях живут безмятежно и без вмешательства.

Ранее были сообщения о случае в Одессе, когда люди в военной форме с использованием перцового баллона загнали строителя в автобус.

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#расследование
#люди
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Стало известно, какие бойцы ВСУ попадают в плен на Запорожском направлении
Командир ВС РФ «Алтай»: в Запорожье в плен попадают солдаты ВСУ старше 50 лет
18 марта 2024, 11:02

Фото: iStock/Sinenkiy

В плен к ВС РФ на Запорожском направлении всё чаще попадают бойцы ВСУ, которым более 50 лет. Об этом рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».
«Противник у нас в данный момент поредел. Пленных брали не так давно, смущает, конечно, их возрастная категория — 45 плюс, 50 плюс, и настрой у противника уже не боевой. Те люди, которых они закидывают на передний край, исполняют роль мяса», — рассказал «Алтай».

Он пояснил, что эти солдаты ВСУ выполняют функцию наблюдения. Они смотрят и докладывают обстановку и никакой ценности для украинского командования не представляют, считает «Алтай».

Российский военный имеет орден Мужества за то, что вывел свое подразделение без потерь из вражеского окружения в районе села Работино. Это произошло в октябре 2023 года. С тех пор, по словам «Алтая», обстановка сильно поменялась. ВСУ ослабели и российские военные в состоянии разбить врага.

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#вс рф
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Пытавшийся прорваться в РФ украинский диверсант рассказал о «горячем приеме»
Сдавшийся в плен боевик РДК* пожаловался на «очень горячий прием» на границе
18 марта 2024, 10:05

Фото: istock / Sinenkiy

Сдавшийся в плен член «Русского добровольческого корпуса»* заявил, что не ожидал, что его «примут так горячо» на границе с РФ.
На допросе, кадры которого опубликовал RT, пленный заявил, что украинская сторона убеждала группировку, что сопротивления на границе не будет. Как утверждает мужчина, на Украине им поручили войти на территорию России, сфотографироваться и уйти.

«На деле нас там приняли очень горячо», — пожаловался он.
При попытке проникнуть в страну через госграницу в Курскую область планы диверсантов сорвали Вооруженные Силы РФ. После этого боевик решил сдаться в плен, чтобы спасти свою жизнь.

Как утверждает мужчина, большинство члены диверсионной группы вступили в РДК* из-за денег.

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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
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Освобождение Мирного и штурмы ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
18 марта 2024, 08:42

Фото: istock /Michele Ursi

Российские военные идут в штурмы на Донецком направлении. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и сдерживают оборону. О том, где удалось установить контроль российским бойцам, и на каком участке фронта ВС РФ сорвали ротацию противника, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Встречные бои продолжаются в Работино и севернее Вербового, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продвижение российских войск зафиксировано юго-западнее Гуляйполя. Также в результате штурмовых действий ВС РФ было освобождено село Мирное.


Донецкое направление


Российская армия достигла успеха в районе Новомихайловки. Продвинуться удалось в Первомайском. Встречные бои продолжаются на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, где российские войска стремятся развить успех недавних продвижений. Активно работает артиллерия ВС РФ, однако противник продолжает оказывать вооруженное сопротивление.


Харьковское и Сумское направления


На Харьковском и Сумском ВСУ продолжают штурмовать подступы к границе в районе н.п. Козинка Белгородской области. Без результата. Большая часть передвижений личного состава и техники противника обнаруживается раньше, чем они успевают вступить в бой. Тем не менее, украинские войска наносят массированные удары средствами дальнего поражения по территориям приграничных областей России. Особенно активно ВСУ обстреливают Белгород и прилегающие населённые пункты.

Бахмутское направление


Встречные бои продолжаются в Богдановке. Российская авиация наносит удары по позициям противника в Часовом Яре и его окрестностях. Также ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ.

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#контрнаступление
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Су-34 нанесли точные удары по военным объектам Украины
Минобороны: Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по командному пункту и живой силе ВСУ
18 марта 2024, 07:20

Фото: istock / Marina Denisenko

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом информирует Минобороны России.
Уточняется, что удары были совершенны с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. За счет него можно наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, отметили в оборонном ведомстве.

После поражения целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны России.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#всу
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Российские войска захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Минобороны: ВС взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
18 марта 2024, 06:35

Фото: iStock/fortton

Российские военнослужащие заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны.
Отмечается, что штурмовые отряды ивановских десантников из группы войск «Юг» взяли под контроль опорный пункт к северо-западу от Артемовска.

Министерство заявило, что во время воздушной разведки позиции ВСУ российские военные обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, а затем нанесли артиллерийский удар. После этого десантники подошли к позиции украинской армии на боевых машинах БМД-2.

«Штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», – заявили в Минобороны.

Ранее российские военкоры сообщили о расстреле пенсионеров бойцами ВСУ в ходе отступления из запорожского села.

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#вс рф
#военные
#контроль
#минобороны
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На Украине рассказали об отчаянных действиях матерей будущих призывников
Аналитик Кущ: Украинки экстренно покидают страну вместе с сыновьями
18 марта 2024, 05:50

Фото: iStock/kodda

Киевский аналитик Алексей Кущ заявил в публикации в Facebook*, что украинские женщины начали покидать страну со своими сыновьями подросткового возраста.
Он отметил, что женщины заранее готовятся к переезду: около одного года они тратят на выбор страны, поиск работы, жилья и будущего места учебы детей. По его словам, они вынуждены прощаться со своими пожилыми родителями, не зная, встретятся ли они снова друг с другом.

Эксперт также добавил, что украинским женщинам, эмигрирующим за границу, как правило, приходится искать низкоквалифицированную работу, хотя многие из них имеют высшее образование.

Ранее на Украине допустили пополнение мобилизационного резерва за счет женщин на случай трудностей с набором в Вооруженные силы страны. Предполагается, что призвать на службу смогут около трех миллионов украинок.

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