Рогов прояснил важность освобождения села Мирное в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Юрий Войткевич
Освобождение села Мирное в Запорожской области играет важную роль для дальнейшего продвижения российских бойцов. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, 17 марта российские бойцы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также 17 марта в Запорожской области ВС РФ поразили места сборки дронов ВСУ. Кроме того, удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T.
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«Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом», — цитирует РИА Новости Рогова.
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Элина Позднякова