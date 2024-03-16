Рогов: ВС России закрепились в центре села Работино

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ВС РФ закрепились в центре села Работино на запорожской линии фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, российская армия обладает тактическими успехами в Работино. Он также отметил, что ВС России контролируют южную часть села.
Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью ВС РФ сбили 15 украинских реактивных ракет РСЗО «Вампир». Снаряды были уничтожены средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.
Напомним, киевский режим преподносит село Работино в качестве главного достижения контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении.
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Екатерина Коршунова