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Рогов: ВС России закрепились в центре села Работино

16 марта 2024, 18:59
Фото: iStock/amixstudio

Фото: iStock/amixstudio

ВС РФ закрепились в центре села Работино на запорожской линии фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, российская армия обладает тактическими успехами в Работино. Он также отметил, что ВС России контролируют южную часть села.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью ВС РФ сбили 15 украинских реактивных ракет РСЗО «Вампир». Снаряды были уничтожены средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.


Напомним, киевский режим преподносит село Работино в качестве главного достижения контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении.

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Пленный боец ВСУ рассказал, как его отправили на позиции без оружия, еды и воды
16 марта 2024, 18:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный военнослужащий ВСУ Денис Бугера рассказал, как его отправили на позиции без еды, воды, оружия и патронов. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что командование ВСУ отправляет бойцов в бой без необходимого снаряжения и продуктов питания. Он и его сослуживцы были вынуждены собирать воду в банки, когда шёл дождь.

Также Бугера рассказал, что офицеры вымогают деньги у солдат. Если же военнослужащие отказываются давать свои средства, командиры их избивают.

Военнопленный рассказал, как сидел в окопе во время обстрела. Ему было нечем стрелять, а в окоп летели снаряды и беспилотники. При этом, никто из военнослужащих не покидал своих позиций, поскольку могли быть расстреляны своими же.

Солдат рассказал, что сдался в плен, где российские военные накормили его, дали воды. Он высоко оценил достойное отношение к военнопленным, а также призвал украинцев не брать в руки оружие.

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СМИ сообщили, чего скоро лишится Украина
The Telegraph: средства ПВО могут закончиться у Украины к концу месяца
16 марта 2024, 18:36

Фото: iStock/Olena_Z

Средства противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии могут закончиться к концу месяца. Об этом сообщает The Telegraph.
В материале статьи сообщается, что в настоящее время Киев имеет некоторые трудности с боеприпасами. При этом, по информации The National Interest, все то оружие, которое поставляется странами Североатлантического альянса, не является эффективным в силу ряда причин.

Как заявил ранее директор ЦРУ Роберт Бернс, если США полностью прекратят поддержку Украины, то украинской армии придется отступать. Следует отметить, что все большее число экспертов утверждает о скором и неминуемом поражении ВСУ.

Ранее Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft написал, что Запад должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс.

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Системы ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью
16 марта 2024, 18:22

Фото: iStock/bpawesome

В небе над Белгородской областью ВС РФ сбили 15 украинских реактивных ракет РСЗО «Вампир». Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что попытка украинских войск атаковать территории России была пресечена в районе 17:00 по московскому времени.

Снаряды были уничтожены средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале фотографии последствий обстрела украинскими войсками Белгорода, который был осуществлён 15 марта. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#всу
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ВСУ сбросили снаряд на избирательный участок в Запорожской области
16 марта 2024, 17:22

Фото: iStock/NiseriN

Украинские войска сбросили снаряд на избирательный участок в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что снаряд был сброшен с беспилотника. Он попал в избирательный участок в селе Благовещенка.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Рогов.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Свой голос можно оставить до 17 марта. После этого представители ЦИК РФ приступят к подсчёту голосов. В бюллетене числятся: член партии «Новые люди» Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от ЛДПР Николай Харитонов.

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#выборы
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RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах
16 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/Diy13

Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft написал, что Запад должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс.
Автор отметил, что имеющиеся на Украине политические и военные проблемы делают победу украинских войск невозможной. Эколс привел в пример нехватку вооружений, провалы в процессе боевых действий, отсутствие помощи от западных союзников и политические конфликты внутри страны.

По словам обозревателя, РФ производит больше снарядов, чем страны Североатлантического альянса могут передать Украине, что дает российской стороне весомое преимущество.

Согласно данным The National Interest, поражение ВСУ неминуемо. При этом иностранные союзники только оттягивают неизбежное поставками вооружений.

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В Германии заявили, что никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО
Генерал Куят: западное оружие не помешает РФ достичь целей СВО
16 марта 2024, 16:20

Фото: iStock/PavelRodimov

Западное вооружение, в том числе и немецкие ракеты Taurus, не помешают России достичь поставленных целей спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.
Он отметил, что «чудо-оружия» нет, поэтому поставляемое Украине вооружение не изменит в лучшую сторону положение Киева на фронте, а также не создаст ситуацию, при которой Россия не смогла бы достичь своих целей.

Также генерал призвал Германию придерживаться отказа от поставки ракет Taurus на Украину, поскольку власти не смогут контролировать их применение. А удар ракетами по ряду целей может обернуться национальной катастрофой для Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не допускает поставку Киеву дальнобойных ракет, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом не будут находиться на территории Украины.

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В Белгородской области отменили занятия в школах и закрыли ТЦ из-за обстрелов
В Белгородской области 18 и 19 марта отменили занятия в школах и колледжах
16 марта 2024, 15:19

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Власти Белгородской области объявили 18 и 19 марта неучебными из-за опасной обстановки. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что занятия, в том числе и дистанционные, отменяются в школах и колледжах области. Также аналогичное решение рекомендуется принять и вузам, подчеркнул Гладков.

Кроме того, он призвал родителей не отводить в понедельник и вторник своих детей в детские сады. Если же местные жители работают на критических специальностях и не имеют возможности оставаться дома с детьми, власти будут оказывать помощь.

Также в воскресенье и понедельник будут закрыты торговые центры.

Губернатор добавил, что такие меры были приняты в связи с нестабильной опасной ситуацией в Белгороде и Белгородском районе.

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#вячеслав гладков
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NI: страны НАТО поставляют Киеву старое вооружение, не помогающее ВСУ
16 марта 2024, 14:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Страны НАТО поставляют Украине старое вооружение, которое не помогает ВСУ в боях с российскими военными. Об этом сообщает The National Interest.
Отмечается, что несмотря на заявления лидеров западных государств о необходимости и дальше помогать Киеву в конфликте с РФ, качество вооружения НАТО противоречит их призывам. Согласно данным источника, техника либо не пригодна для условий в регионе, либо слишком устарела для качественного использования.

В материале статьи сообщается, что поражение ВСУ неминуемо. При этом иностранные союзники только оттягивают неизбежное поставками вооружений.

Ранее военный эксперт Драго Боснич написал в статье для InfoBRICS, что украинские войска за несколько месяцев текущего года потеряли много единиц дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса.

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Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

Силы ПВО сбили ракету «Точка-У» и восемь дронов над российскими регионами
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Военные на гаубицах «Мста-Б» продолжают срывать попытки ДРГ прорваться в Россию
МО: военные на гаубицах «Мста-Б» сорвали попытки ДРГ ВСУ прорваться в Россию
16 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/NiseriN

Российские военные группировки «Запад» продолжают ликвидировать украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются прорваться на территорию России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военные, служащие на гаубицах «Мста-Б», продолжают срывать попытки украинских диверсантов прорваться на российские территории.

В одном из случаев украинская ДРГ была ликвидирована с помощью артиллерии около приграничного села Козинка в Белгородской области. ВСУ понесли существенные потери, после чего оставшиеся в живых отступили.

По данным ведомства, группировка «Запад» поразила не менее двух единиц украинской военной техники. За работой расчёта с воздуха следят операторы беспилотников, которые корректируют и передают на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

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