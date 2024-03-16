Рогов: ВС России закрепились в центре села Работино

ВС РФ закрепились в центре села Работино на запорожской линии фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.