07 сентября 2025, 18:05

Рогов назвал глупой трусостью отказ Зеленского приехать в Москву

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский действует в парадигме «глупого и трусливого» человека. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.





По его словам, предводитель киевского режима пытается затянуть боевые действия, «прячась за чужими спинами».





«У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой», — отметил Рогов.