Рогов раскритиковал Зеленского за отказ приехать в Россию
Рогов назвал глупой трусостью отказ Зеленского приехать в Москву
Владимир Зеленский действует в парадигме «глупого и трусливого» человека. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, предводитель киевского режима пытается затянуть боевые действия, «прячась за чужими спинами».
«У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой», — отметил Рогов.
Он подчеркнул, что чем дольше Зеленский откладывает решение конфликта, тем выше вероятность, что он в конечном итоге окажется не в Москве для переговоров, а в Магадане, чтобы сдаться властям.
Ранее стало известно, что Путин официально пригласил Владимира Зеленского в Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».